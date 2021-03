Rosalinda Cannavò abbandona i social: “Insulti contro di me” (Video)

Dopo la fine della sua avventura alla quinta edizione del Grande Fratello Vip Rosalinda Cannavò ha deciso di prendere le distanze dai social. L’ex concorrente, infatti, ha ricevuto offese e insulti rivolti anche alla sua famiglia. In un video postato sul suo account Instagram ha denunciato l’accanimento contro di lei:

“Finirà mai tutta questa cattiveria nei confronti miei, della mia famiglia e delle persone a cui tengo?”

L’uscita dalla Casa di Cinecittà ha rappresentato un drastico cambiamento per lei. Ha deciso di rinunciare al suo nome Adua Del Vesco per ricominciare da capo con la sua vera identità e proseguire la sua storia d’amore con Andrea Zenga, nata alla fine del Grande Fratello Vip. Da giorni, come da lei ammesso, è oggetto di un vero e proprio accanimento soprattutto verso la sua nuova relazione e nei confronti della sua famiglia. L’attrice si è sfogata ammettendo:

“Sono meno presente perché ho deciso di dedicarmi alla mia vita e ai miei affetti. Non è bello ricevere insulti rivolti a me e alla mia famiglia. Cerco di non pensarci ed è questo il motivo per il quale mi dedico più alla mia famiglia e non ai social”

Non è la prima volta che denuncia ciò che riceve dagli haters. Di recente ha pubblicato una serie di screen di messaggi davvero offensivi invitando gli odiatori a riflettere sul peso delle parole.

Rosalinda Cannavò perdona Dayane Mello? L’ultimo gesto dell’attrice dopo GF Vip

Su Instagram Rosalinda Cannavò ha fatto un festo distensivo nei confronti di Dayane Mello. Nel giorno del ventisettesimo compleanno di Lucas, il fratello della brasiliana morto in un incidente mentre lei era al GF Vip, Adua ha voluto farle sentire la sua vicinanza.

Ha pubblicato sui social un collage di immagini insieme e nella didascalia ha scritto che la vorrebbe tanto abbracciare come ha sempre fatto: “Lasciamo indietro quello che non serve”. Questo gesto riuscirà a far ritrovare l’intesa che si era inclinata? I fan sperano che le due ex protagoniste del reality più spiato dagli italiani facciano pace.

Intanto prosegue a gonfie vele la storia con Andrea Zenga. Di recente i due sono stati ospiti a Verissimo, il programma con Silvia Toffanin. Il figlio dell’allenatore Walter Zenga ha fatto delle importanti rivelazioni sul fatto della loro convivenza.