Rosa e Pietro, 3 anni d’amore. Regali preziosi: rose e diamanti (foto)

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione festeggiano 3 anni assieme. I regali preziosi dell’ex corteggiatore: diamanti e rose particolari (foto)

Era il 22 maggio 2017 quando sotto i riflettori di Uomini e Donne iniziava la love story di Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta. Oggi la coppia, a differenza di molte altre uscite dallo show, è più solida che mai. Non solo: ha pure messo su famiglia, dando alla luce Domenico, per tutti Dodo. Per l’occasione odierna ‘Cavalier Tartaglione’ non poteva farsi trovare impreparato. E infatti non lo ha fatto, riservando alla dolce metà delle attenzioni particolari e dei regali da favola.

Pietro Tartaglione e i doni per Rosa: tre anni insieme

Rosa Perrotta ha ricevuto un mazzo di rose particolari: tra quelle rosse ne sono spuntate tre bianche. L’ex tronista ha spiegato il motivo di tale assortimento: “Le rose bianche simboleggiano l’attenzione di una persona verso l’altra e la completezza e soddisfazione che si sente quando si sta a fianco a questa persona”. La chicca più ghiotta deve però ancora arrivare. Pietro ha comprato per Rosa un bel brillocco. Ne ha adocchiati due, uno con diamante quadrato e uno tondo. L’ex corteggiatore ha documentato in gioielleria le due perle su cui si è concentrato, con tanto di spiegazione di un gioielliere: “Questo è un anello solitario, con un diamante taglio a cuore di un carato. Poi ci sono dei diamanti taglio brillante che coprono tutto il gambo. Discorso simile per quest’altro, però al posto di un diamante centrale taglio cuore abbiamo un quadrato”. Alla fine ha optato per quest’ultimo.

Rosa Perrotta: “Tre anni e un pulcino”

Anche Rosa Perrotta non si è scordata della data di anniversario. “Sono passati tre anni e un pulcino”, ha dichiarato tra le sue Stories Instagram. “3 anni fa iniziava tutto e tu nemmeno eri nei miei piani, né nei miei pensieri”, ha detto ridendo l’ex tronista parlando con Domenico, di cui è sempre più innamorata. A proposito, come sta? “Dodo sta bene, ieri abbiamo fatto una visita di controllo. L’unica cosa di cui necessita è la vitamina D”. Rosa ha spiegato che è tutto nella norma e che la carenza da vitamina è imputabile al lockdown.