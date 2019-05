Rosa Perrotta posta un video e scoppia la polemica: l’ex tronista replica

Uomini e Donne, Rosa Perrotta criticata per lo sport in gravidanza: un video scatena la polemica sui social

Rosa Perrotta è tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne più attiva sui social. Quotidianamente l’ex tronista condivide foto e video con cui aggiorna i propri fan che, oltre a seguirla con affetto, a volte si preoccupano un po’ troppo per lei. L’ultimo video caricato da Rosa su Instagram stories, però, oggi ha scatenato non poche polemiche, tanto che la diretta interessata si è vista obbligata ad intervenire per fare chiarezza. Ma cosa è successo? Andiamo con ordine. La Perrotta nel pomeriggio ha condiviso sul suo profilo Instagram un video di lei in palestra, mentre era impegnata a portare a termine una serie di esercizi. Visto il suo stato interessante, allora, alcuni si sono sentiti in dovere di scriverle di stare attenta. Da quello che l’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato, però, molti sono stati quelli che l’avrebbero accusata di stare facendo qualcosa che avrebbe potuto fare male al nascituro.

Queste insinuazioni, allora, hanno spinto Rosa a prendere la parola, replicando a chi negativamente l’aveva giudicata. Gli esercizi fatti in palestra, ha spiegato la Perrotta, sono pensati appositamente per una donna incinta. Fanno bene a chi è in dolce attesa e, ha aggiunto poi, aiuteranno lei sia al momento del parto (migliorando la sua elasticità e la respirazione) e sia dopo (nella fase di ripresa). Rosa ha parlato quasi sbigottita della cosa perché, come ha detto lei, è assurdo che certe persone arrivino a pensare che una mamma possa fare del male al proprio figlio semplicemente per pura vanità.

Rosa Perrotta mette in guardia i suoi haters

Non è la prima volta che qualcuno importuna Rosa Perrotta sui social. Come spesso accade ai volti noti del mondo dello spettacolo, anche a lei sono stati rivolti commenti poco carini su Instagram. Per questo motivo, un paio di mesi fa, l’ex tronista si è rivolta alla polizia postale, denunciando tutti quei profili (veri e falsi) che l’hanno insultata, minacciata o in qualche modo offesa direttamente sul web.