Rosa Perrotta al settimo cielo: l’ex tronista raggiunge un grande traguardo

Rosa Perrotta a quota 1 milione di follower ringrazia il suo pubblico

A quasi due anni dal suo trono, Rosa Perrotta si sente in dovere di ringraziare Uomini e Donne e chi le ha permesso di vivere un’esperienza simile. L’ex tronista sembra voler urlare al mondo intero quanto sia stata fortunata ad aver avuto la possibilità di provare il trono e, grazie a questo, trovare l’amore. Ricordata come una delle troniste più toste e amate in tutta la storia del programma di Maria De Filippi, oggi Rosa vive il suo grande amore insieme a Pietro Tartaglione. Un amore cosi forte e profondo che sembra aver oltrepassato tutte le aspettative di Rosa. Innamorati che di più non si può, complici e felici da lasciar intravedere tutta la passione che li unisce.

Rosa, proprio durante gli scorsi giorni, ha raggiunto un grande traguardo social: su Instagram ha ottenuto 1 mln di follower. A questo riguardo, la napoletana ha scelto di postare una foto sul suo profilo e scrivere, di seguito, anche un lungo messaggio per ringraziare chi la sostiene da cosi tanto tempo. E ricordare da dove tutto ha avuto inizio: “Un giorno, dal nulla, una telefonata inaspettata: Uomini e Donne. Coraggio, forza, paura. Ringrazio tutti i giorni il cielo per quella telefonata che mi ha portato tanto e sopra ogni cosa, l’uomo che voglio vicino per il resto della mia storia. Per lui ho lasciato tutto senza esitare.”

Rosa e i suoi ringraziamenti alla vita

A questa splendida dichiarazione, Rosa aggiunge qualche parola sulle sue esperienze televisive e poi ringrazia: “Poi L’Isola, che mi ha tolto e regalato tantissimo. La fatica, le mancanze, la fame, la solitudine, eppure ogni giorno mi sentivo più fortunata. Tutto questo l’ho fatto senza mai mancare di rispetto a nessuno, CREDETEMI. Oggi voglio ringraziarvi perchè mi avete capita, appoggiata e avete creduto nella mia storia. Voi oggi fate parte del mio mondo. E ora andiamo avanti, ci aspettano tante cose belle. 1 mln di volte GRAZIE!”. Un traguardo che la riempie di orgoglio e di felicità ma, la bella fidanzata di Pietro, in tutta la sua umiltà e semplicità resta sempre con i piedi per terra.