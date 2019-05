Rosa Perrotta struggente: “Ho paura, di questo ne sapete molto poco”

Rosa Perrotta, confessione struggente prima del parto: “Ho paura. Di questo ne sapete molto poco, è la prima volta che lo dico”

Rosa Perrotta, a breve, diventerà madre. Il pancione cresce e Domenico, questo il nome scelto per il nascituro, a breve vedrà la luce (l’ex tronista è entrata nell’ottavo mese di gravidanza). Una dolce attesa vissuta con amore quella dell’ex tronista di Uomini e Donne che, tuttavia, confida anche di essere pervasa da una forte paura. Una paura che ha esternato sui social, scrivendo un messaggio in cui si è lasciata andare a cuore aperto e in cui ha espresso senza se e senza ma tutti i timori da cui è pervasa.

“Ho paura. È la prima volta che lo dico a me stessa e forse anche a voi”, esordisce Rosa nella confidenza sussurrata sul suo profilo Instagram. “Chi è abituato a lottare sempre, chi è abituato a badare alle paure degli altri, non accetta di aver paura – prosegue l’ex tronista – E invece oggi mi confesso di aver paura“. La compagna di Pietro Tartaglione è attanagliata dal timore: “Ho paura di te, così piccolo ma così grande. Ho paura di non farcela, di non essere all’altezza, ho paura di cambiare, ho paura di sbagliare, ho paura di quello che potrò darti e di quello che non potrò darti”. La confessione della Perrotta è fatta tutta d’un fiato, senza respiro: “Ho paura che tu possa non essere felice. Ho paura che tu possa esser troppo uguale a me”.

“Devo vederti presto, e devo conoscerti presto. Perché forse tu sarai la mia salvezza”

“Accettare di aver paura per chi non contempla l’ipotesi che la paura e la debolezza possano far parte della propria esistenza, è alienante”, scrive sempre l’ex tronista di Uomini e Donne che confessa poi che combatte “da sempre nella vita, ma di questo” i suoi fan ne sanno “molto poco”. “E mi piace così. Perché voglio che sorridiate quando pensate a me – continua -. Perché so essere meglio la spalla su cui poggiarsi che la testa.

Però oggi ho paura e spero che mi perdonerai per questo, piccolo”. Infine, chiosa: “E devo vederti presto, e devo conoscerti presto. Perché forse tu sarai la mia salvezza“.