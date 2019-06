Rosa Perrotta sorprende Pietro: “Mi sciolgo”. La scritta sul pancione

Pietro Tartaglione sorpreso dagli auguri sul pancione di Rosa Perrotta: “Mi sciolgo”. Il parto è imminente

Continua a crescere il pancione di Rosa Perrotta che a brevissimo diventerà mamma. Il parto è ormai imminente (si tratta di giorni o forse ore). Nel frattempo il futuro papà Pietro Tartaglione viene festeggiato dall’ex tronista con una bella sorpresa, in occasione del suo onomastico che casca proprio oggi 29 giugno (data in cui il culto cristiano omaggia i Santi Apostoli Pietro e Paolo). Nel dettaglio, Rosa ha scritto sul suo pancione “Auguri papà”. L’ex corteggiatore, una volta aperta la vestaglia della fidanzata, si è ritrovato innanzi la dolce dedica, ricoprendola immediatamente di baci.

Il siparietto emoziona Pietro

L’amorevole siparietto è stato filmato dalla Perrotta che lo ha divulgato attraverso delle Stories Instagram. Anche Pietro ha immortalato il momento con uno scatto, pubblicato poi sulla sua bacheca social. “Mi sciolgo“, ha commentato, segno che l’affettuosa sorpresa dell’ex tronista ha colto nel segno, facendolo emozionare. Intanto la coppia continua a vivere la trepidante attesa. Domenico, questo il nome scelto per il figlio, dovrebbe venire alla luce a brevissimo. Durante i mesi di gravidanza la Perrotta ha raccontato di essere stata attanagliata dai timori. Timori che tuttavia, in questi ultimi giorni, hanno lasciato il posto alla gioia e alla serenità.

“In questi giorni sono particolarmente serena e affronto meglio un po’ tutto. Il caldo, le paure, l’insofferenza e l’isteria dei giorni e dei mesi precedenti hanno lasciato posto all’entusiasmo. Non vedo l’ora che nasca questo bambino”, ha narrato l’ex tronista qualche giorno fa. Rosa ha poi aggiunto: “Siamo giovani e pieni di energia, abbiamo un sacco di voglia. Oggi per me è il più grande miracolo che possa succedere. Non vedo l’ora”. Infine, ha chiuso con l’ironia. “Speriamo solo che si decida presto. Ci sono quaranta gradi. Che non se ne approfitti troppo della pazienza di mamma”.