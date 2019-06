Rosa Perrotta in confidenza. Oltre le paure: “Figlio non preventivato”

Rosa Perrotta in confidenza, oltre le paure. L’ex tronista parla di ‘miracolo’: “Il figlio non era stato preventivato, ora non vedo l’ora”

La cicogna sta arrivando e Rosa Perrotta sta una favola. L’ex tronista di Uomini e Donne, fidanzata e promessa sposa di Pietro Tartaglione, non sta più nella pelle. Non vede l’ora di abbracciare Domenico, il figlio che nascerà a breve (il parto è previsto in questi giorni). Anche le paure iniziali, non poche, come ha di recente confessato la donna, sono state superate e oggi l’entusiasmo è a mille. Uno stato d’animo che Rosa ha voluto spiegare ai suoi fan di Instagram, a cui ha raccontato, attraverso una serie di Stories, come si appresta ad accogliere il bebè.

Mamma Perrotta non sta più nella pelle in attesa di Domenico

“In questi giorni sono particolarmente serena e affronto meglio un po’ tutto. Il caldo, le paure, l’insofferenza e l’isteria dei giorni e dei mesi precedenti hanno lasciato posto all’entusiasmo. Non vedo l’ora che nasca questo bambino”, esordisce l’ex tronista. Rosa è davvero raggiante e pare abbia raggiunto una serenità matura. Insomma, è pronta per diventare mamma. Il tutto grazie a un duplice “miracolo”. Il primo è quello che l’ha fatta incontrare con Pietro, dando vita a una relazione piena d’amore. Il secondo è il bebè in arrivo. “Siamo giovani e pieni di energia, abbiamo un sacco di voglia – spiega -. Oggi per me è il più grande miracolo che possa succedere. Non vedo l’ora”. Ei profondi timori da cui era pervasa?

“All’inizio non è stato semplice”

“All’inizio non vi nascondo che avevo un sacco paura – narra sempre l’ex tronista – perché come sapete non era stato messo in cantiere. Non era stato, tra virgolette, preventivato. Quindi essendo una cosa così grande e importante che arriva all’improvviso – io che tendo a controllare e pianificare tutto – non è stato semplice”. E invece l’inaspettato a volte porta con sé alte dosi di gioia, come in questo caso. Oggi la Perrotta attende con trepidazione il bebè, già prefigurando una vita dolce insieme a lui: “Sono sicura che ci divertiremo un sacco con il pargolo”. Infine, chiude con l’ironia. “Speriamo solo che si decida presto. Ci sono quaranta gradi. Che non se ne approfitti troppo della pazienza di mamma”.