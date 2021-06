Rosa Perrotta sulla seconda gravidanza: “Prime settimane molto dure”

Rosa Perrotta è incinta del secondo figlio e le curiosità di chi la segue da anni sono tante. Proprio per questo già ieri, quando ha confermato la lieta notizia, ha spiegato che presto racconterà ogni dettagli di questa seconda gravidanza. Rosa non si è mai tirata indietro quando si tratta di condividere racconti con i fan, sebbene lei e Pietro Tartaglione siano comunque attentissimi alla privacy della loro famiglia. Rosa ha parlato stamattina su Instagram, anche se ha condiviso pochi dettagli al momento ma pare non abbia passato al meglio i primi mesi della gravidanza. Una cosa comune a molte donne in attesa, quindi di sicuro nulla di allarmante.

Sebbene ieri avesse promesso di parlare appena giunta a casa, alla fine Rosa non ce l’ha fatta. Stamattina ha raccontato di aver dormito per ben dodici ore perché aveva da recuperare una notte intera di sonno. Ieri è stata una giornata lunga per lei, ha preso un treno prestissimo e arrivata a casa è crollata. A proposito della seconda gravidanza ha accennato qualcosina:

“Questa seconda gravidanza in generale mi sta portando insonnia al contrario della prima. Le prime settimane sono state veramente molto dure, a livelli che con Dodo è stata una passeggiata. Nonostante io stessi molto male anche con lui”

Nei prossimi giorni attiverà le domande su Instagram per rispondere alle curiosità dei fan perché se dovesse parlarne lei non saprebbe da dove cominciare. Rosa non sa ancora se è in attesa di un maschietto o una femminuccia, almeno questo è sembrato di capire dalle sue parole. Oppure ha preferito non svelarlo ancora. Per lei è un periodo molto impegnativo comunque e non solo per il secondo figlio in arrivo. Rosa è alle prese con un trasloco e ha il primogenito che è in un’età molto particolare. Dopo spegnerà due candeline a fine luglio, è in un momento in cui mamma e papà devono tenerlo sempre d’occhio e in cui lui richiede molte attenzioni. “Un momento un po’ pesantuccio”, ha detto Rosa che però non è spaventata dinanzi al caos che la attende.

Infine, ha tenuto a ringraziare tutti coloro che si sono fatti sentire con messaggi di auguri e ricchi di affetto. Rosa Perrotta è di nuovo incinta e sente la vicinanza dei fan anche in questo nuovo momento di enorme gioia per la sua famiglia. Per questo ha intenzione di condividere con loro tutte le emozioni e le sensazioni di questo nuovo viaggio. Magari racconterà anche come ha scoperto di essere incinta e come lo ha detto a Pietro: due tra le curiosità più gettonate da parte del pubblico in questi eventi.