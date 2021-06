Rosa Perrotta è incinta, ufficiale: annuncio con polemica

Rosa Perrotta è incinta. L’ex tronista di Uomini e Donne e Pietro Tartaglione sono in attesa del loro secondo figlio. In queste ultime settimane, i fan più attenti hanno notato vari indizi che hanno portato a pensare a una seconda gravidanza per Rosa. Lei stessa, però, nella giornata di ieri aveva fatto intendere che si trattava di una fake news. Ma ecco che proprio in queste ultime ore arriva la notizia che va a rendere ufficiale il fatto che Rosa è incinta del suo secondo figlio.

Inizialmente a lanciare l’ufficialità è Alessandro Rosica, esperto di gossip attivo su Instagram con la pagina Investigatoresocialofficial. Quest’ultimo si è detto convinto che Rosa e Pietro siano in attesa del loro secondo figlio. La coppia nata nel programma di Maria De Filippi è pronti a regalare un fratello o una sorella al loro primogenito, Domenico ‘Dodo’. “Rosa è incinta, ora è ufficiale, dopo i tanti rumors e smentite”, si legge nel post che ha appena condiviso Rosica sulla sua pagina social.

La coppia che ha fatto sognare migliaia di telespettatori e che continua a tenersi stretta i fan più affezionati sembra essere pronta ad allargare la famiglia. Condividono entrambi foto e video che riprendono la loro vita privata insieme al piccolo Dodo, che ormai è entrato nel cuore di migliaia di followers. Ebbene tra qualche tempo ci sarà un altro bambino ad affiancarlo.

Gli indizi hanno, ovviamente, scatenato i fan più curiosi. Ieri Rosa Perrotta sembrava smentire la notizia su questa seconda gravidanza. Eppure i rumors hanno continuato a farsi più insistenti. Ed ecco che la stessa Rosa rende ufficiale la sua gravidanza! Ebbene sì, la Perrotta annuncia ai fan di essere incinta per la seconda volta.

Con una foto che la ritrae con il pancino, l’ex tronista annuncia di essere incinta, ma risponde anche alle polemiche. Infatti, c’è chi in questi giorni l’ha accusata di voler nascondere la gravidanza.

“Permettetemi solo di dire che credo sia sacrosanto diritto di ogni donna comunicare quando vuole una notizia così importante. E lo si fa quando si ci sente sereni e pronti. E solo la diretta interessata può sapere quando arriva quel momento”

Finora non aveva svelato nulla, in quanto i primi mesi di gravidanza sono ricchi di tensioni e paure. Fa notare che in questo periodo, quando si sveglia, l’unica cosa che spera è che vada tutto bene. Segnala che “non è sempre tutta questione di gossip”.

Fatta questa premessa, Rosa annuncia finalmente che Dodo, chiamato anche con il nome Ethan, sarà un fratello maggiore. Ringrazia già tutti, perché sa che questa notizia farà felici in molti.

Rosa Perrotta, l’annuncio integrale della seconda gravidanza

