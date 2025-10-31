Rosa Perrotta, scelta netta sul terzo figlio e sfogo fiume: “Sono sola, è avvilente”

Rosa Perrotta protagonista di un lungo e sentito sfogo su Instagram. Tema: terzo figlio. L’ex tronista di Uomini e Donne, compagna da otto anni di Pietro Tartaglione, ha spiegato attraverso un video perché non ha assolutamente intenzione di diventare nuovamente madre. L’influencer ha due frutti d’amore, Domenico Ethan (6 anni), e Mario Achille (4 anni il prossimo 10 novembre). Da mesi viene tempestata un giorno sì e l’altro pure da domande inopportune dei fan circa la possibilità di allargare la famiglia. Per via di tale situazione, Perrotta ha deciso di intervenire attraverso una lunga riflessione sulla genitorialità.

Rosa Perrotta, no al terzo figlio: lo sfogo fiume

L’ex tronista salernitana ha esordito spiegando che ogni giorno legge centinaia di messaggi in cui le viene chiesto di un eventuale terzo figlio, con persone che esternano il desiderio di vederla mamma di una femminuccia, dopo la nascita di due maschietti. I classici commenti inopportuni di persone che credono di rendersi protagoniste di interventi affettuosi, mentre invece non si rendono conto che stanno costantemente violando la privacy altrui con domande fuori luogo e pressanti.

“Mi rendo conto che la famiglia del Mulino Bianco fa sognare tutti, qualcuno deve pur dirlo che nonostante sui social sembri il contrario, spesso non esiste”, ha sottolineato l’influencer, che è poi passata a rivelare perché, almeno per ora, non vuole avere un altro bebè da accudire e crescere:

“Sono sola e molto spesso mi sento sola in una città in cui non ho i miei genitori vicino ed essere dipendente dagli estranei che ci aiutano con i bambini alle volte è avvilente. E se anche io dovessi per assurdo averli vicini, so bene che loro non sono gli stessi né di sei anni fa né di quattro anni fa. Nonostante io non smetterò mai di avere bisogno di loro, probabilmente saranno sempre più loro ad avere bisogno di me”.

L’ex tronista di Uomini e Donne: “Ci sono giorni in cui non ce la faccio”

Perrotta e Tartaglione oggi vivono a Milano, le rispettive famiglie dimorano invece in Campania. Non fa una piega il discorso relativo ai nonni che, come è noto, sono preziosissimi, ma al contempo, per una questione anagrafica, non sempre in forze. L’influencer ha proseguito riflettendo sulla complessità di essere madre, figlia e compagna. Mantenere l’equilibrio e dedicare spazio a tutti non è semplice:

“Io sono ancora stanca, ancora mi alzo la mattina e mi sembra non farcela a far funzionare tutto e per me i figli sono l’impegno più importante e serio della mia vita, è così che io affronto la maternità e fatico tantissimo tutti i giorni per cercare di mantenere questo equilibrio così precario tra essere la mamma di Ethan e Achille, essere una buona compagna, essere una buona figlia senza mai dimenticarmi di essere Rosa, la donna che sono. Ci sono giorni in cui ahimè non ce la faccio, quindi la verità è che ho paura, tantissima paura. Ho paura di togliere ulteriore tempo agli altri due bambini, a me stessa, ai miei genitori che invecchiano e vorrei godermeli il più possibile, al mio compagno, alla coppia”.

L’ex tronista ha anche confidato di avere il timore che una terza gravidanza potrebbe mettere a rischio la sua salute, per via dei rischi annessi a un terzo cesareo. Rischi che “non sono da sottovalutare e mi spaventano tantissimo”. Ha poi sostenuto che lei fa parte di quella generazione in cui i genitori sono “consapevoli” e non fanno i figli “per fare numero”. “Sono la responsabilità più importante della nostra vita. Forse in questo momento non ho né la forza né la voglia di affrontarlo, forse la cosa più importante è che ho imparato a godere di quello che ho”, ha continuato.

L’autocritica su ciò che viene mostrato sui social: “Noi vittima di una rincorsa illusoria”

Perrotta ha anche parlato dell’argomento social, ammettendo che ciò che viene mostrato in rete, spesso, non corrisponde alla realtà e che le vite perfette non esistono. In altre parole, ha messo in guardia chi la segue a non pensare che la sua esistenza sia tutta rose e fiori: “Mi sento così fortunata ad avere i miei due bambini, voglio semplicemente godermi loro più che posso, non sento l’esigenza di aggiungere nient’altro. Perché so perfettamente che se i figli ti danno tanto, ti tolgono anche tanto. Questo per dirvi che la vita perfetta, che molto spesso noi siamo i primi a rappresentare e che vediamo in giro sui social, non esiste”.

E ancora: “Siamo i primi ad affannarci nel cercare di mostrarla, farla apparire così agli altri, vittime di una rincorsa estenuante e illusoria”. L’influencer ha rivelato che oggi sente la necessità di tenere unito e di proteggere tutto ciò che ha creato con sacrifici. Ha inoltre spiegato di avere compreso che c’è un tempo in cui nella vita si impara ad apprezzare quel che si ha, smettendo di cercare assiduamente di riempire i vuoti con qualcos’altro.

“È vero, lo so, vi capisco che forse saremmo perfetti con una femminuccia, ma io oggi sono ancora troppo impegnata a cercare di aggiustare e migliorare me stessa. E a cercare di tirare su due adulti che, mi auguro, siano migliori di me. Scusate la sincerità”, ha concluso Perrotta.