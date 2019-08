Rosa Perrotta: “Ho trovato la soluzione per far dormire i bimbi di notte!”

Rosa Perrotta su Instagram svela come riesce a far dormire suo figlio per tutta la notte

Il problema di ogni neo genitore? Beh, le notti insonni! I piccoli da poco venuti al mondo infatti spesso e volentieri scambiano la notte per il giorno tenendo dunque svegli la mamma e il papà che, dunque, invece di dormire sono costretti a cullarli e a cambiare pannolini. Eh, la vita di un genitore, specialmente quando lo è per la prima volta, non è poi così facile. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, come sicuramente saprete, sono diventati da poco genitori di Domenico. I due sprizzano gioia da tutti i pori e intanto sperimentano questa nuova esperienza di vita. Si perché Dodo è il primo figlio di Rosa e Pietro e quindi per la coppia questa nuova fase della loro vita è tutta da scoprire. I due però se la stanno cavando bene, il piccolino infatti spesso appare tranquillo e non agitato e, inoltre, sembra molto legato ad entrambi. Come tutti i genitori, però, la Perrotta e il suo Tartaglione hanno dovuto passare ‘qualche’ notte sull’attenti visto che il loro figlioletto non li faceva dormire. Rosa, però, poche ore fa ha annunciato di aver scoperto il modo giusto per fare dormire Dodo per tutta la notte.

Rosa Perrotta: “Ho scoperto come far dormire Dodo tutta la notte”

Un annuncio trionfante, quello della Perrotta che alcune ore fa ha condiviso con le sue fan una scoperta preziosa che potrebbe essere utile anche alle altre neo mamme. Ecco le parole della modella napoletana: “Ho scoperto che la soluzione ideale per tenere Dodo tranquillo di notte è fargli il bagnetto ma soprattutto lo shampoo, quindi massaggiargli la testa, fargli uno shampoo molto molto rilassante, poco prima di andare a dormire. Il risultato è che non solo ieri sera ha dormito tutta la notte e si è svegliato solo due volte per poppare, ma questo dormiglione dorme ancora!”. Insomma, avete capito? Il segreto per far dormire il piccoletto per tutte le ore notturne è farlo rilassare prima di metterlo a letto. Provare per credere!

Rosa Perrotta, il piccolo Domenico le ha regalato una nuova vita

Rosa un po’ di tempo fa ha confessato che la nascita del suo Dodo gli ha cambiato la vita e le ha donato tanta serenità. La Perrotta è una madre molto legata al suo bambino, tant’è che spesso e volentieri quando si ferma a contemplarlo finisce anche per commuoversi. “Lui è la parte migliore di me, è la cosa più bella che abbia mai fatto. È che non ve lo so spiegare però chi è mamma lo sa. Io non pensavo fosse così, non immaginavo neanche lontanamente che fosse così. L’amore che si prova per un figlio è devastante” ha dichiarato l’ex tronista di Uomini e Donne.