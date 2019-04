Rosa Perrotta risponde alle critiche sul pancione, Karina e Lory contro l’ex tronista

Pomeriggio 5, Rosa Perrotta criticata sui social: troppe foto col pancione?

Oggi a Pomeriggio 5, nello spazio dedicato al gossip, Barbara d’Urso ha parlato delle critiche a Rosa Perrotta per le foto col pancione scattate durante la vacanza in Egitto. La futura mamma si è goduta qualche giorno di relax al mare e ha posato negli scatti con la pancia in vista. Ovviamente non poteva di certo lasciarla sul comodino dell’albergo prima di andare in spiaggia o in giro per il paese! Come ha spiegato anche lei, se è incinta è normale che nelle foto si veda la pancia. Tuttavia, le critiche mosse nei suoi confronti su Instagram sembrano essere di natura diversa: non si criticano le foto in sé per sé, ma le pose forse troppo sensuali e il fatto che posti di continuo delle foto con la pancia. Come se volesse sottolineare ogni volta il fatto che sia in dolce attesa, “spettacolarizza la gravidanza” ha detto Karina Cascella.

Rosa Perrotta risponde alle critiche sulle foto col pancione: “Sono scioccata”

Barbara ha subito dato la parola a Rosa per rispondere a queste critiche: “Io sono abbastanza scioccata per questa cosa. Trovo veramente assurdo che si possa criticare una foto col pancione. Credo che non ci sia niente di più puro e pulito di mostrare la pancia”. L’ex tronista era intervenuta già sui social network per dire la sua e a chi continuava a offenderla rispondeva dicendo che avrebbe continuato a fare ciò che le va. Giustamente. Nel mentre, Karina già scalpitava e non nascondeva il suo disappunto. E infatti poco dopo è intervenuta: “Sembra che a una donna incinta non si possa dire nulla. Può capitare che possa essere fatta una critica. Visto che ti esponi in un certo modo sui social ci sta che le persone possano criticare. […] Come Paolo Brosio spettacolarizza la sua fede, Rosa Perrotta spettacolarizza la gravidanza”. Tra le due stava per nascere un nuovo scontro, perché Rosa ha replicato dicendo che ognuno mostra ciò di cui va più orgoglioso, suggerendo a Karina di indossare maglie a collo alto nelle foto. L’opinionista però non ha risposto alla provocazione, dicendo di non voler discutere visto che Rosa è incinta.

Lory Del Santo contro Rosa Perrotta: foto troppo maliziosa?

Karina ha poi precisato che non intendeva difendere chi insulta sui social, ma che se ci si espone bisogna essere pronti anche alle critiche. Secondo lei, Rosa starebbe vivendo la gravidanza in maniera più esposta rispetto a molte altre e nelle foto non manca di assumere pose sensuali. Maria Monsè ha difeso l’ex tronista, così come ha fatto anche la stessa Barbara quando ha detto che se fosse incinta oggi si farebbe le foto con la pancia. Ma a sostegno della tesi portata avanti da Karina è arrivata anche l’osservazione di Lory Del Santo: “La foto effettivamente è un po’ maliziosa”, ha detto. Rosa ha replicato dicendo che la malizia è negli occhi di chi guarda.

Rosa Perrotta contro le critiche: nuovo sfogo su Instagram

Dopo la puntata, Rosa è tornata sull’argomento e si è sfogata su Instagram: “Io non trovo niente di volgare nell’esporre il proprio pancione e mi preoccupa seriamente chi parla di malizia. Evviva le donne che vivono serenamente col proprio corpo anche in gravidanza. Evviva l’orgoglio di mostrare il pancione, non c’è niente di più sacro e pulito”. E poi ancora: “È incredibile come diventino suscettibili e sensibili certe donne quando si parla delle altre, le stesse che come dicevo oggi mostrano con orgoglio, tutto l’anno, […] senza il minimo problema”. Ma è negli hashtag che Rosa lascia intendere il suo pensiero su quanto le è stato detto a Pomeriggio 5: “#unpodicoerenza #machivicrede #tuttemoralisteallimprovviso #parlasemprechinonpuó #lepredichedaipulpitipiusporchi”.