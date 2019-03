Pomeriggio 5: nuova lite tra Rosa Perrotta e Karina Cascella

Nuova lite tra Rosa Perrotta e Karina Cascella. Le due non si sopportano da tempo e nell’ultima puntata di Pomeriggio 5 (in onda venerdì 15 marzo) sono tornate a punzecchiarsi. L’argomento è sempre lo stesso: la chirurgia estetica. A detta di Karina Rosa sarebbe rifatta da capo a piedi ma l’ex tronista di Uomini e Donne continua a negare. Quando poi la Cascella ha messo becco pure sull’ultima ecografia della Perrotta la situazione è precipitata. La fidanzata di Pietro Tartaglione è infatti incinta di sei mesi e negli scorsi giorni si è sottoposta all’ecografia strutturale (detta anche morfologica), che permette di vedere bene i tratti del futuro nascituro. “È un po’ monello questo bambino, si nascondeva e metteva le mani avanti ma ho già visto che ha un bel nasino, piccolo e a patata”, ha dichiarato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

Karina Cascella replica alle dichiarazioni di Rosa Perrotta

“Il bambino avrà il naso che aveva prima Rosa, quando non se l’era ancora rifatto”, ha replicato Karina Cascella a Pomeriggio 5, come potete vedere nel video più in basso.Parole che hanno indignato la Perrotta: “Sei pessima! Sei veramente pessima e fuori luogo! Vergognati a parlare di un bambino così! E secondo luogo: non ti devi permettere di parlare di me. Se prendo una tua foto di dieci anni fa sei tutta rifatta”.

Non c’è pace tra Karina Cascella e Rosa Perrotta

“Sei pesante, fatti una risata”, ha replicato Karina Cascella a Rosa Perrotta. A riportare l’ordine in studio la padrona di casa Barbara d’Urso, che ha invitato entrambe a mantenere la calma.