I due ex volti di Uomini e Donne hanno festeggiato il primo compleanno di Mario Achille: critiche a non finire per il tema della festa

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, nelle scorse ore, hanno festeggiato il primo compleanno di Mario Achille, loro secondo figlio accolto dopo la venuta alla luce di Domenico Ethan. Naturalmente la coppia, sbocciata negli studi di Uomini e Donne nella stagione 2016/2017, ha provveduto a raccontare il party sui social, con tanto di foto e video dell’evento che è stato pensato con una scenografia e degli oggetti a tema ‘epoca classica’. Insomma, visto che il nome Mario Achille rimanda ai fasti dell’età greco-romana, ecco che la festicciola ha avuto come filo conduttore ‘plastico’ siffatto argomento. Tutto bello, tanti complimenti e tanti saluti? Per niente, in quanto non appena l’ex tronista ha postato su Instagram scatti e video del party è piovuta una cascata di commenti al vetriolo.

Tantissimi followers hanno ritenuto l’organizzazione della festa fuori luogo per un bimbo di un anno. C’è che ha parlato di “cafonata”, chi di “poco gusto”, chi di allestimento “pesante”, chi di “trash etc etc. Insomma, per farla breve a molti non è affatto piaciuto il modo di Rosa e Pietro di omaggiare il primo compleanno del figlio. Di seguito una carrellata di critiche che sono giunte sotto alle fotografie pubblicate dalla Perrotta:

A 18 ci sarà direttamente Brad Pitt con il calesse e i cavalli, di poco gusto!

Un po’ trash ma ognuno con i suoi soldi fa quel che vuole. Auguri

Esagerazione per un compleanno

Bellissimi voi, ma l’allestimento è veramente MOLTO triste…

Sembra un allestimento fatto solo per uno shooting fotografico e non una festa di compleanno dedicata ad un bimbo di 1 anno

Ma che allestimento è? Vi sembra adatto per un bambino di 1 anno? Che cafonata!

Auguri, ma allestimento davvero pesante

Auguri. Però perché questi colori a questi bambini

Sembra tutto meno che un compleanno di un bimbo di un anno. Ma a parte questo, che è un gusto personale, tanti auguri a questa meraviglia di bimbo

Peccato che è tutto così angosciante l’allestimento per 1 anno. Eppure è solo un bambino piccolo

La festa è per un cucciolino o per un adulto? Di bimbo non vedo nulla

Troppo pesante per un bimbo di 1 anno! Un palloncino ma almeno uno lo potevate mettere per il bambino? L’allestimento va bene per un diciottesimo.

Tantissimi auguri al piccolo! Non mi piace molto l’allestimento per la festa però

Auguri dolce bambino. Però, mammina l’addobbo mi sembra da adulto, non per un bimbo di 1 anno

Hanno messo quella scenografia inguardabile sui romani perché si chiama Achille il bambino, orrenda proprio

Ma è un bambino. Non è un tema troppo importante?

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione uniti dopo la crisi

La coppia, dopo essersi scelta a UeD, non si è più lasciata. Nel corso degli anni non sono mancati momenti di crisi, i cosiddetti ‘classici’ alti e bassi. In un paio di frangenti alcun ben informati hanno anche sussurrato che l’ex tronista e l’avvocato fossero giunti sul punti di dirsi addio e di troncare. Non è accaduto nulla di tutto questo: Perrotta e Tartaglione hanno superato brillantemente i momenti no e sono tornati a essere più uniti di prima.

