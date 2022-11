Rosa Perrotta come Ludovica Valli: l’hater attacca il figlio “grasso”

Il web può essere un luogo molto brutto, pieno di persone senza scrupoli che si permettono di pontificare sulla vita delle persone senza nemmeno essere interpellate. Questo, d’altra parte, è un po’ il “lavoro” degli haters, che tormentano gli influencer un giorno sì e l’altro pure. Ne sa qualcosa anche Rosa Perrotta, che di recente è stata oggetto di feroci critiche da parte di un’utente inviperita che ha osato toccare ciò che ha di più caro, il piccolo figlio Achille.

In serata, via Instagram Stories, l’amorevole madre Rosa Perrotta (che con Pietro Tartaglione condivide due splendidi figli, Ethan e Achille) ha parlato ai suoi follower del tema dello svezzamento del più piccolo della famiglia, “Achi”, che ha delle abitudini alimentari diverse rispetto al fratello. Nonostante gli sforzi, infatti, sembra che il bambino non voglia in alcun modo saperne di bere il latte dal biberon quando la notte si sveglia e ha fame. Rosa Perrotta ha così raccontato di ritrovarsi spesso costretta a svegliarsi e a sminuzzare dei biscotti in una ciotola con del latte per sfamarlo.

La Perrotta ha colto l’occasione per raccontare anche quello che le succede molto spesso via DM. In privato, infatti, è a quanto pare pieno di “mamme” che si preoccupano della salute dei suoi figli dandole consigli non richiesti. L’ex volto di Uomini e Donne ha così mostrato svariati messaggi ricevuti da una sconosciuta che le ha scritto tante volte.

La donna, sempre la stessa, si è messa a pontificare sui bavaglini usati dalla Perrotta per il figlio, ma anche sul modo in cui utilizza il biberon o sulle calze che fa indossare al bambino. “I consigli sono utili quando richiesti e dati in un certo modo. Diversamente signora, diventa rottura di…oni” ha risposto la Perrotta, preparando il terreno per l’argomento successivo.

C’è infatti un’altra hater che ogni giorno commenta le sue Stories dando della grassa a lei e al figlio. “Mi dice che Achi è grasso e io sono obesa. Che siamo due grassi. Ogni giorno lei mi commenta la stessa cosa” ha raccontato l’influencer, basita.

Un destino simile: le stesse critiche anche a Ludovica Valli

La compagna di Pietro Tartaglione ha ricevuto commenti vergognosi non troppo diversi da quelli piombati anche sui social della collega Ludovica Valli. Anche all’altro ex volto di Uomini e Donne gli hater hanno dedicato frasi ingiuriose, rivolte alla figlia Anastasia, accusata di essere sovrappeso rispetto alla sua età.

La Valli, che i commenti li ha ricevuti sotto ad un post, ha deciso di prendere provvedimenti in merito. D’ora in poi l’influencer continuerà a pubblicare tutto ciò che le scriveranno senza filtri di sorta, mettendo alla berlina l’odio online.