Rosa Perrotta spiazza i fan: le prime immagini della prova dell’abito da sposa

Uomini e Donne, Rosa Perrotta prova i primi abiti da sposa: il video condiviso sui social fa il pieno di like

Questo è sicuramente un bellissimo periodo per Rosa Perrotta. Dopo Uomini e Donne per lei e il compagno Pietro Tartaglione le cose sono andate sempre meglio. La scelta, la convivenza, la proposta di matrimonio all’Isola dei famosi e, in fine, la notizia della gravidanza. Non c’è dubbio: è stato decisamente un anno ricco di emozioni quello appena passato per l’ex tronista. Come annunciato da Barbara d’Urso a Domenica Live, però, l’aver scoperto di essere in dolce attesa non ha cambiato i piani relativi alle nozze con Pietro. Lei e Tartaglione, difatti, si giureranno amore eterno nei tempi e nei luoghi stabiliti già prima di sapere dell’arrivo del bebè.

Essendo le nozze vicine, dunque, Rosa si sta già muovendo per organizzare e definire i primi dettagli dell’evento. Tra questi, ovviamente, vi è anche la scelta dell’abito da sposa. Il volto noto di Uomini e Donne, che sui social è molto attiva, ha allora voluto condividere con i suoi follower questo momento speciale. Su Instagram Rosa ha pubblicato un breve video dove, per l’appunto, mostra alcuni momenti relativi al primo incontro con l’atelier che le realizzerà l’abito. Un’insieme di immagini dove, pur non rivelando molto, l’ex tronista si è mostrata con alcuni abiti addosso e dove, per un brevissimo lasso di tempo, si è visto anche la bozza del disegno del suo.

Uomini e Donne, Rosa Perrotta incinta: l’annuncio a Domenica Live

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, come anticipato sopra, per annunciare pubblicamente di essere in attesa del loro primo figlio hanno scelto gli studi di Domenica Live. Da Barbara d’Urso, dunque, hanno voluto smentire una volta per tutte i rumours relativi alla loro rottura. I due, come hanno spiegato, sono stati divisi per un po’ perché Rosa, soffrendo di nausee mattutine, per un periodo si è trasferita a casa dei suoi per ricevere assistenza.