Uomini e Donne: Rosa Perrotta e Pietro stanno pensando di rimandare le nozze

Oggi, durante il suo intervento a Non succederà più (programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio), Rosa Perrotta si è lasciata sfuggire uno scoop non indifferente sulle sue nozze. L’ex tronista e il fidanzato Pietro Tartaglione, stando a quanto dichiarato dalla stessa web influencer, pare stiano decidendo se rimandare o meno il loro matrimonio. Prima che saltiate a conclusioni affrettate, lo chiariamo subito: tra i due le cose vanno benissimo e la loro storia d’amore procede a gonfie vele. Nessuna crisi di coppia, ripensamento o quant’altro. Rosa, che da Barbara d’Urso aveva ribadito che si sarebbe sposata lo stesso col pancione, pare stia avendo dei piccoli disturbi in gravidanza che, di fatto, potrebbero far cambiare la data delle nozze con Pietro.

“Le nozze restano ufficialmente il sette giugno” ha dichiarato lei oggi in Radio. “Adesso però io ho dei controlli, monitoriamo un attimo questa gravidanza per capire come arrivarci a giugno” ha poi aggiunto la stessa. Alla richiesta di ulteriori chiarimenti, allora, la Perrotta ha spiegato: “In teoria si, ci sposiamo il sette giugno ma diciamo che è una cosa che stiamo valutando perché devo tenere sotto controllo questa gravidanza per qualche problemino”. Niente di grave, sia chiaro, tant’è che la bella napoletana prima di chiudere l’argomento, con tono allegro e decisamente tranquillo, ha affermato: “Qualora dovesse andare tutto bene e dovesse proseguire tutto così resta quella data”.

Uomini e Donne, Rosa Perrotta incinta con ‘abito da sposa: il video sui social conquista i fan dell’ex tronista

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, al di là della decisione che prenderanno alla fine (potrebbero posticipare o rimandare le nozze), continuano comunque imperterriti con i preparativi del loro matrimonio. Poche settimane fa, per esempio, l’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso sui social un video dove mostrava le prime prove con l’abito da sposa e, in poche ore, ha conquistato tutti i suoi fan.