Rosa Perrotta partorirà oggi? L’ultimo commento dell’ex tronista

Quando partorirà Rosa Perrotta? Ultime news

Se c’è una cosa che sta scatenando l’ilarità buona del web è la gravidanza di Rosa Perrotta. Lo stato di maternità dell’ex tronista di Uomini e Donne sembra durare da tempi ormai indefiniti e il che ricorda molto la durata della gravidanza di Meghan Markle. Anche per la moglie del Principe Harry l’arrivo del piccolo Archie sembrava lontanissimo. Alcuni giorni fa la bella influencer aveva chiesto alle sue follower quando, secondo loro, sarebbe avvenuta la nascita del piccolo Domenico. E in tantissime le hanno risposto che il bebè sarebbe potuto venire al mondo nella giornata del 22 Luglio, perché il giorno 22 ricorda il 22 Maggio 2017, giorno in cui Rosa Perrotta scelse il suo Pietro Tartaglione a Uomini e Donne.

“Per ora tutto tace” il commento di Rosa per le sue fan

Stamattina, dopo aver dato il buongiorno alle sue follower, Rosa Perrotta ha ricordato loro che oggi è proprio il 22 Luglio e che in tantissime le avevano predetto che avrebbe partorito durante la giornata corrente. La compagna di Pietro Tartaglione ha però annunciato che per ora non sembra muoversi nulla: “Buongiorno! Oggi è il famosissimo 22 Luglio e in tantissime avevate quotato la nascita il 22 anche perché è il nostro giorno. Per ora tutto tace, vediamo se stasera questa famosa giornata darà i suoi frutti“. Cosa succederà dunque? Arriverà oggi il tanto atteso pargoletto di Rosa e Pietro? Ciò è tutto da scoprire. La cosa certa è che questo momento è davvero molto atteso. Comunque sia se la nascita non avverrà nella giornata di oggi, avverrà sicuramente nei prossimi giorni visto che è prevista per la fine del mese.

“Ho avuto un sacco di paura” la confessione di Rosa

Rosa Perrotta è una di quelle donne che sta trascorrendo la sua gravidanza con una buona dose di allegria ed ironia. Ma, l’ex tronista tempo fa confessò di aver avuto tanta paura quando scoprì di essere incinta: “All’ inizio non vi nascondo che avevo un sacco paura perché come sapete non era stato messo in cantiere. Quindi essendo una cosa così grande e importante che arriva all’ improvviso, per me che tendo a controllare e pianificare tutto, non è stato semplice”.