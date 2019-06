Rosa Perrotta, parto imminente. L’ex tronista avverte i fan: messaggio

Rosa Perrotta, parto imminente. La fidanzata di Pietro Tartaglione avverte i fan: il messaggio

Il tempo stringe e il parto si fa sempre più vicino. Stando a quanto riferito dalla stessa Rosa Perrotta, sarebbe addirittura imminente. Questione di giorni, o forse ore. Chissà, d’altra parte i bebè non sempre giungono puntuali al lieto appuntamento con la vita: ogni tanto anticipano, ogni tanto ritardano. Poco importa giorno più giorno meno, l’importante è che vengano alla luce arzilli e in salute. La compagna di Pietro Taratglione ha già iniziato la conta e ha avvertito i suoi numerosi fan che se in questo periodo la vedranno sparire dai social per più di qualche ora è perché sarebbe in ospedale a far nascere Domenico (questo il nome che la coppia nata a Uomini e Donne ha deciso di dare al figlio, in onore del padre dell’ex corteggiatore).

L’ex tronista: “Se non doveste avere mie notizie per più di 5/6 ore, vuol dire che sono andata a sfornarlo”

Rosa, ci siamo quasi. La Perrotta presto abbandonerà il suo pancione e abbraccerà il piccolo Domenico. Quando? A breve. L’ex tronista, a proposito del parto, nelle ultime Stories pubblicate su Instagram, ha detto: “Sappiate che se dovessi scomparire improvvisamente un giorno e se non doveste avere mie notizie per più di 5/6 ore, vuol dire che sono andata a sfornarlo. Quindi non vi spaventate e pregate per me”. Insomma, tra poco Rosa diventerà mamma. E poi? “Dopo il parto continuerò a fare la mia vita, il mio lavoro. Questa gravidanza è stata una parentesi…”

“Insegnerò a mio figlio che la libertà è la cosa più preziosa al mondo”

“Riprenderò a fare quello che facevo, anche se in realtà non ho smesso di lavorare neanche in gravidanza!“, ha confessato Rosa in una recente intervista a Uomini e Donne Magazine. “Sarà solo tutto più divertente – ha aggiunto – perché saremo in tre e sarà più bello tornare a casa da lui che mi aspetta e spupazzarlo”. L’ex tronista ha le idee chiare anche sull’educazione da dare a Domenico: “Insegnerò a mio figlio che la libertà è la cosa più preziosa al mondo e che ognuno merita di essere ciò che vuole. Si sbaglia solo quando si lede la libertà degli altri”.