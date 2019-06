Rosa Perrotta incinta: i progetti lavorativi dopo il parto

Quando partorisce Rosa Perrotta? Ultime news e dichiarazioni

Manca poco al parto di Rosa Perrotta. Il piccolo Domenico, nome scelto in onore del padre di Pietro Tartaglione, nascerà tra la fine di giugno e luglio. Dopo l’arrivo del bambino l’ex tronista di Uomini e Donne non metterà da parte il suo lavoro. Ovvero le ospitate in tv e l’attività da web influencer, che hanno reso la bella campana una delle più ammirate e apprezzate sul piccolo schermo. La Perrotta, come rivelato in un’intervista a Uomini e Donne Magazine, sarà una mamma attenta e premurosa, pronta a trasmettere al suo bambino importanti ideali e valori, ma non per questo dimenticherà il suo lavoro. E ad aiutarla in questo compito ci sarà Pietro, l’ex corteggiatore scelto alla corte di Maria De Filippi nel maggio del 2017.

Rosa Perrotta vuole continuare a lavorare dopo il parto

“Dopo il parto continuerò a fare la mia vita, il mio lavoro. Questa gravidanza è stata una parentesi. Riprenderò a fare quello che facevo, anche se in realtà non ho smesso di lavorare neanche in gravidanza! Sarà solo tutto più divertente, perché saremo in tre e sarà più bello tornare a casa da lui che mi aspetta e spupazzarlo”, ha dichiarato Rosa Perrotta alla rivista di Uomini e Donne. “Insegnerò a mio figlio che la libertà è la cosa più preziosa al mondo e che ognuno merita di essere ciò che vuole. Si sbaglia solo quando si lede la libertà degli altri”, ha aggiunto la trentenne.

Il matrimonio di Rosa e Pietro e il battesimo del figlio

Non solo lavoro: dopo il parto Rosa Perrotta riprenderà in mano i preparativi del matrimonio con Pietro Tartaglione. Il grande evento era previsto per il 7 giugno a Gaeta ma, per via della gravidanza, è stato rimandato. A data da destinarsi? Niente affatto! Come spiegato in una recente intervista a Pomeriggio 5, Rosa e Pietro diventeranno di fatto marito e moglie tra settembre e ottobre, anche se una data precisa non è stata ancora comunicata. Nessuna notizia è invece trapelata sul battesimo del nascituro: Rosa ha ammesso di non aver ancora affrontato con Pietro l’argomento.

Rosa Perrotta: relax al mare prima della nascita di Domenico

In attesa di entrare in travaglio, Rosa Perrotta sta vivendo le ultime settimane di gravidanza al mare. Il posto ideale per una donna che deve partorire e ha bisogno di tanto relax e tranquillità. Come ogni anno la giovane ha scelto lo splendido litorale di Gaeta, dove la famiglia di Pietro Tartaglione possiede una villa.