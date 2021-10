Rosa Perrotta, pancione monster (foto): i kg presi e l’idea del parto naturale

Rosa Perrotta vede il suo pancione crescere a vista d’occhio, ben di più rispetto alla prima gravidanza. A dare i dettagli delle ultime settimane di dolce attesa è stata la stessa ex tronista di Uomini e Donne, che, assieme al compagno Pietro Tartaglione, accoglierà tra circa un mese il secondogenito Mario Achille (questo il nome scelto dalla coppia che ha optato per Domenico Ethan per il primo frutto d’amore). L’influencer, in una serie di risposte date su Instagram, su cui ha anche sfoggiato il ventre senza filtri, ha raccontato ai suoi numerosi fan di aver avuto delle contrazioni preparatorie che l’hanno messa in allarme di recente.

“Ho messo 15 kg e sono all’ottavo mese soltanto. Nella prima gravidanza ne avevo messi complessivamente 15/16”, ha raccontato Rosa che ha aggiunto che riesce a dormire solo sdraiandosi di lato. Spazio alla scelta del parto: naturale o cesareo? La nascita di ‘Dodo’ è stata fatta tramite il taglio cesareo. La Perrotta ha narrato che una sua cara amica ha avuto un parto naturale dopo un cesareo. Molti esperti avevano consigliato alla donna il taglio, tranne un ginecologo che credeva che lei potesse affrontare un parto naturale. La neo mamma ha optato per tale scelta e tutto è filato liscio.

Alla luce di ciò, l’ex tronista è indecisa sul da farsi. “Ammetto che l’idea di un parto naturale, che mi risparmi un intervento, che mi permetta di tornare subito a casa e stringere Ethan, mi alletta molto”, ha spiegato Rosa che prenderà una decisione definitiva nei prossimi mesi.

Mario Achille, ha narrato sempre l’influncer, è alla 34esima settimana di gestazione. La nascita è prevista per la prima decade di novembre. Dunque il piccino verrà alla luce sotto il segno dello Scorpione, come papà Pietro. Inoltre la Perrotta, pochi giorni fa, ha avuto dei dolori al basso ventre, pensando persino di dover, forse, affrontare un parto pretermine. La situazione è poi rientrata.

Nessuna parola invece su eventuali nozze con Tartaglione. D’altra parte l’influencer ha parlato della questione a più riprese di recente, spiegando che al momento lei e il compagno hanno altre priorità. Prima fra tutte quella di accogliere nel migliore dei modi Mario Achille. Per i fiori d’arancio c’è tempo. L’idea del matrimonio, dunque, non è stata archiviata ma soltanto rimandata a data da destinarsi. Si ricorda che Rosa e Pietro avevano progettato di sposarsi prima del Covid. La pandemia e la gravidanza di ‘Dodo’ hanno poi mandato all’aria i piani nuziali.