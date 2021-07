Rosa Perrotta e Pietro: perché il secondo figlio si chiamerà Mario Achille

Ancora un fiocco azzurro per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. La coppia nata a Uomini e Donne nel 2017 è in attesa del secondogenito dopo Domenico Ethan, arrivato nel 2019. La nuova gravidanza ha fatto slittare per l’ennesima volta il matrimonio di Rosa e Pietro, che dovevano convolare a nozze già due anni fa. Nulla di grave per l’influencer e l’avvocato, emozionati e al settimo cielo per questo nuovo arrivo in famiglia.

Rosa Perrotta ha organizzato con Pietro Tartaglione un gender reveal party per svelare a tutti il sesso del nascituro: sarà un maschietto, proprio come il primogenito. Il bambino nascerà tra ottobre e novembre. L’ex tronista di Maria De Filippi ha svelato pure il nome del secondogenito: si chiamerà Mario Achille. Ma perché proprio questo nome? A spiegare tutto al settimanale Nuovo ci ha pensato l’ex corteggiatore di Uomini e Donne:

“Siamo tradizionalisti: Mario è il nome del papà di Rosa. Domenico, invece, è quello di mio padre”

Ad entrambi i nomi, però, Pietro e Rosa hanno aggiunto un altro più stravagante: Ethan per il primogenito, Achille per il piccolo in arrivo. Una scelta che è stata particolarmente apprezzata dai fan della Perrotta e di Tartaglione, che formano una delle coppie di Uomini e Donne più amate e seguite.

Molto probabilmente Mario Achille nascerà a Milano, città dove Rosa e Pietro si sono trasferiti da qualche tempo. Dopo l’iniziale convivenza in Campania, terra di entrambi, i due hanno preferito spostarsi in Lombardia per motivi lavorativi. Nello specifico la Perrotta è più determinata che mai ad affermarsi nel mondo dello spettacolo.

Un progetto per il momento accantonato: la 32enne si sta concentrando sul suo ruolo di mamma e sull’attività di influencer, che le regala grandi soddisfazioni. Quest’estate Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione trascorreranno le vacanze prima in Costiera Amalfitana e poi in Sicilia. Vacanze rigorosamente all’insegna del relax.

Mario Achille arriva dopo un periodo di crisi tra l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi e il compagno. Prima di restare incinta Rosa ha dovuto fare i conti con alcune incomprensioni e screzi con Tartaglione. Tutto superato: oggi la coppia è più unita e solida che mai, ben felice di allargare la famiglia.