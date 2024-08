“Rosa Perrotta, pancino sospetto?”: replica epica dell’ex tronista

Rosa Perrotta mette a tacere i gossip. Di recente, alcuni follower dell’ex tronista hanno notato un “pancino sospetto” nelle sue foto, inondando i post di commenti su una possibile nuova gravidanza. Com’è noto, Rosa è già mamma di due bambini: Ethan, nato nel 2019, e Mario Achille, dato alla luce nel 2021. Dopo la nascita dei due figli maschi, i fan della coppia formata da Rosa Perrotta e il compagno Pietro Tartaglione sperano nell’arrivo di una femminuccia per allargare la famiglia. Tuttavia, sebbene questi sostenitori abbiano sicuramente buone intenzioni, la pressione può a volte risultare eccessiva o fuori luogo.

Con l’arrivo dell’estate, il corpo di molte donne, tra cui quello della Perrotta, viene osservato al microscopio, con “pancini sospetti” che sembrano spuntare ovunque. L’influencer sembra aver iniziato a infastidirsi per queste insinuazioni, tanto che ieri sera ha condiviso la risposta di una fan a una sua foto in un vestito attillato, in cui si chiedeva dove mai avessero visto questo “pancino“. Oggi, 9 agosto, ha invece deciso di replicare con ironia, mettendo così a tacere qualsiasi dubbio.

L’ex protagonista di Uomini e Donne ha condiviso un video con la didascalia: “Io all’ennesimo ‘pancino sospetto, arriva la femminuccia?’… No!”. Nel post in questione, la si vede entrare in acqua mentre sorseggia quello che sembra essere un bicchiere di alcol e poi tuffarsi in mare con l’asciugamano ancora addosso. “Scusate ma dovevo”, ha poi aggiunto con una faccina sorridente. Dunque, Rosa ha deciso di rispondere con ironia, negando di essere di nuovo incinta e lasciando intendere quanto sia anche stanca delle pressioni sull’avere a tutti i costi una figlia femmina.

Il post ha subito ricevuto una pioggia di commenti da parte di utenti divertiti dallo sketch, i quali si chiedevano increduli come abbiano fatto alcuni a vedere questa “pancetta“. Insomma, nessuna gravidanza in vista per Rosa Perrotta. L’influencer campana si sta godendo l’estate insieme a Pietro e i suoi figli e non ha in programma, per ora, di allargare la famiglia.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: la loro storia

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sono conosciuti nel 2017 negli studi di Uomini e Donne. Dopo un percorso di alti e bassi, Rosa ha scelto Pietro e i due hanno iniziato una bellissima storia d’amore. L’anno seguente, Pietro ha fatto la proposta di matrimonio alla Perrotta dopo il suo ritorno dall’Isola dei Famosi. Tuttavia, la coppia ha dovuto posticipare le nozze a causa della gravidanza di Rosa, che a luglio del 2019 ha dato alla luce il loro primo figlio, Ethan.

Dopo la nascita del bambino, i due hanno affrontato un periodo di crisi, arrivando quasi a lasciarsi. A seguito di un periodo burrascoso, però, tra la coppia è tornato il sereno e nel 2021 sono diventati genitori per la seconda volta del piccolo Mario Achille.