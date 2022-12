Rosa Perrotta: Natale amaro in ospedale, Ethan si è fatto male

“Mai una gioia, nemmeno a Natale”. Lo ripete in queste ore Rosa Perrotta, come un mantra, per sdrammatizzare. L’ex tronista di Uomini e donne, assieme al compagno Pietro Trataglione, ha trascorso parte della giornata di Natale in ospedale a causa di un infortunio capitato al suo primogenito Ethan (3 anni). Il piccolo, qualche giorno prima del 25 dicembre, è caduto da una giostra mentre era assieme al padre. Non un capitombolo gravissimo. Però, le ore sono passate e il polso del piccolo si è via via gonfiato procurandogli sofferenza. Così Rosa e Pietro, nel giorno di Natale, vedendo che il dolore non tendeva ad andarsene, hanno deciso di portare il figlio in ospedale. I medici, dopo una prima visita in cui hanno cercato di capire l’entità del danno riportato dal bimbo, hanno deciso di sottoporlo a una radiografia che ha dato un esito amaro: frattura composta del polso. Necessario il gesso che Ethan dovrà sopportare per 20 giorni.

La Perrotta, poco prima di accompagnare il figlio in ospedale, ha realizzato un video, poi pubblicato tra le sue Stories Instagram, ed ha spiegato come Ethan si sia fatto male (sulle giostre appunto). “Io devo stare tranquilla e appurare che non ci sia nulla di grave”, ha dichiarato, rispondendo a coloro che le hanno chiesto perché abbia deciso di portare il piccolo in ospedale proprio a Natale. Come poc’anzi spiegato, l’ex tronista e Tartaglione, notando che il problema al polso di Ethan non si risolveva hanno deciso di far visitare il piccino, nonostante fosse il 25 dicembre.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, il volto pulito di Uomini e Donne

I due genitori si sono conosciuti a Uomini e Donne e sono una delle poche coppie sbocciate nella trasmissione di Maria De Filippi ad essere durate (oggi sono mamma e papà di Ethan e di Mario Achille). In più frangenti il pubblico del dating show di Canale Cinque ha protestato, invitando il programma a scegliere meglio tronisti/e e corteggiatori/trici. Motivo? Molti coloro che al posto di affrontare il percorso per trovare l’anima gemella hanno sfruttato le dinamiche dello show per secondi fini legati alla visibilità. Rosa e Pietro, invece, rappresentano il volto pulito della trasmissione.