Rosa Perrotta, “mio figlio si è aperto il mento in piena notte”: ferita seria e corsa in ospedale, come sta

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno reso noto che il loro secondo figlio, Mario Achille, ha riportato una seria ferita al mento. Il bambino ha 4 anni ed è stato vittima di un incidente domestico in piena notte, mentre l’ex tronista di Uomini e Donne si trovava sola a casa con lui e il fratellino Domenico Ethan (6 anni). Il piccolo è stato portato al pronto soccorso dove è stato curato con una colla medica. Dopo aver effettuato gli accertamenti medici, sono stati esclusi altri traumi, a parte la lesione già citata.

Incidente domestico per il figlio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: seria ferita al mento

Nella giornata di venerdì, sia Pietro sia Rosa hanno riferito che Mario Achille è stato trasportato in ospedale a causa di una profonda ferita provocata da una caduta. A distanza di circa ventiquattro ore, Perrotta, attraverso una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram, ha raccontato i dettagli della spaventosa vicenda che, fortunatamente, si è risolta senza danni permanenti per il bambino.

“Achille ha avuto un incidente, in piena notte, intorno all’una. Si è aperto il mento in due”, ha esordito l’influencer campana, aggiungendo che quando si è verificato l’episodio il suo compagno era fuori perché impegnato in una cena di lavoro. “Ho visto Achille con il mento aperto in due, mai vista una ferita così”, ha continuato la donna, che comprensibilmente si è spaventata ed è stata assalita dal panico.

Nella concitazione del momento era indecisa se chiamare prima Pietro o l’ambulanza. “Non ricordo nemmeno cosa ho fatto, comunque Pietro è arrivato subito a casa”, ha rivelato Rosa. Poi la corsa in ospedale dove i medici hanno esaminato e curato la ferita. Per chiuderla hanno usato una colla chirurgica. Niente punti di sutura in quanto, come spiegato sempre da Perrotta, è sconsigliato dai dottori applicarli ai bambini piccoli.

Il piccolo è tornato a casa e sta bene

Perrotta ha spiegato inoltre che temeva che il figlio, nel battere il mento, avesse anche riportato altri traumi alla testa. “Provavo a fare delle domande, ma non mi rispondeva, ero preoccupata”, ha confessato l’influencer. “Poi è stato escluso qualsiasi altro tipo di trauma”, ha riferito. Ora Mario Achille è a casa con i genitori ed il peggio è alle spalle. Rosa ha sottolineato che i medici le hanno assicurato che la ferita non dovrebbe lasciare segni permanenti. Nella peggiore delle ipotesi potrebbe rimanere una lieve cicatrice.