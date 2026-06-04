Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione “sposi tra pochi giorni”, il retroscena e la proposta di nozze stracciata

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, dopo 9 anni d’amore e una proposta di matrimonio stracciata, sarebbero pronti a convolare a nozze in tempi brevissimi. Lo riferisce in esclusiva il giornalista Lorenzo Pugnaloni su LolloMagazine su cui si legge che i due ex volti di Uomini e Donne dovrebbero pronunciare il fatidico sì entro giugno 2026. Ammesso e non concesso che l’indiscrezione corrisponda a verità, l’influencer e l’avvocato diventerebbero marito e moglie tra pochi giorni. La rivista ha aggiunto di aver ricevuto una soffiata da Caserta, città campana in cui Rosa e Pietro hanno vissuto per anni prima di trasferirsi a Milano.

L’indiscrezione sul matrimonio imminente tra Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta

In particolare, Pugnaloni ha spiegato che persone vicine agli ambienti frequentati dalla coppia lo avrebbero messo al corrente del presunto evento nuziale, i cui preparativi sarebbero in stato avanzatissimo. Se la notizia fosse confermata, vorrebbe dire che l’ex tronista e l’ex corteggiatore di UeD avrebbero organizzato le nozze in gran segreto.

Rosa e Pietro si sono conosciuti nel 2017, negli studi del popolare dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Da allora non si sono più lasciati. Hanno avuto due figli: Domenico Ethan, nato nel luglio 2019, e Mario Achille, venuto alla luce due anni dopo. Tartaglione e Perrotta, negli ultimi anni, hanno sempre dichiarato di avere in progetto di sposarsi. Tuttavia hanno sempre frenato sui preparativi in quanto hanno dato priorità alla crescita dei figli e ai loro impegni privati. Ora pare che sia giunto il momento giusto per i fiori d’arancio.

La proposta di matrimonio ‘cestinata’

Chi ha seguito il percorso della coppia, ricorderà anche che Pietro chiese in sposa Rosa già nel 2018, quando lei era una delle concorrenti dell’Isola dei Famosi e la relazione era nata solamente da pochi mesi. Una scelta romantica davanti a milioni di telespettatori che, però, non fu presa per nulla bene dall’influencer.

Qualche anno dopo, Perrotta fu ospite a Verissimo. Silvia Toffanin le domandò se avesse intenzione di convolare a nozze, menzionando proprio la proposta di matrimonio che ricevette dal compagno. Fu allora che l’ex tronista confidò che privatamente si arrabbiò molto con l’avvocato in quanto ritenne che ritenne che la proposta fosse stata fatta in modo avventato. Rimarcò anche che avrebbe voluto che lui gliene parlasse privatamente. Così quella proposta venne ‘cestinata’. Oggi, invece, i tempi per diventare marito e moglie, forse, sono maturi.