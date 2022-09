Rosa Perrotta: “La crisi con Pietro? Vado dallo psicologo”

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Rosa Perrotta si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Nell’ultimo periodo il suo nome è finito al centro del gossip per via di una presunta crisi con il compagno Pietro Tartaglione, conosciuto a Uomini e Donne nell’edizione 2016-2017 del dating show di Canale 5. La coppia, in cinque anni di relazione, ha avuto due bambini: Ethan Domenico e Mario Achille. Ha inoltre lasciato la Campania e si è trasferita a Milano per esigenze lavorative. Se Tartaglione continua a darsi da fare come avvocato, la Perrotta è diventata una quotata influencer su Instagram.

Rosa e Pietro sono davvero in crisi oggi? “Odio il termine “crisi”. Piuttosto amo le parole “evoluzione”, “cambiamento”, “incontro”, “scontro”, “vita”, ha risposto la Perrotta. Dunque il suo rapporto con l’avvocato campano, padre dei suoi bambini, sta facendo i conti con un cambiamento importante.

Perrotta e Tartaglione non sono più l’ex tronista e l’ex corteggiatore che si sono conosciuti alla corte di Maria De Filippi: sono due persone che si sono evolute e nel tempo, complice pure l’arrivo di due eredi, pure il loro legame è cambiato.

Rosa Perrotta e l’aiuto decisivo della psicoterapia

Per affrontare i vari cambiamenti Rosa Perrotta si è affidata all’aiuto della psicoterapia:

“La perfezione non esiste. Tenere in piedi una famiglia in maniera sana, solida e forte richiede impegno, sacrificio, perseveranza. E, in qualche momento della vita, possiamo credere di non farcela. È più che normale e succede a tutte le coppie”

Con questa risposta l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi non ha dunque nascosto che ci sono stati effettivamente dei problemi con Pietro Tartaglione ma in una coppia che sta insieme da tanti anni è più che normale. La psicoterapia sta aiutando molto Rosa, che ha invitato tutti i suoi follower a prendersi cura della propria mente così come ci si prende cura della pelle o dei capelli.

Rosa Perrotta ha ammesso che grazie alla psicoterapia ha imparato a guardare le cose che le accadono con maggiore lucidità e distacco. Sta iniziando a imparare a lasciar andare, ad accettare. E ha capito che non sempre è giusto fare autocritica, non è corretto colpevolizzarsi di continuo.

Rosa Perrotta e la grande gioia per i figli

Tra una seduta e l’altra Rosa Perrotta cresce con cura e amore i suoi Ethan e Mario Achille, che hanno rispettivamente tre e dieci mesi. La 33enne ha ribadito che sono due bambini molto sereni e questo è una grande gioia e soddisfazione.