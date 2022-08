Rosa Perrotta è in psicoterapia: i motivi alla base della scelta

Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne e oggi affermata influencer, ha deciso di intraprendere un percorso di psicoterapia. Lei stessa lo ha annunciato attraverso il suo profilo Instagram, spiegando il motivo della scelta. La compagna di Pietro Tartaglione (la coppia ha due figli, Ethan e Mario Achille) ha raccontato tramite un video ed un post social che ha compreso che per stare pienamente bene con se stessa ha bisogno di un aiuto esterno. Da qui il passo di affidarsi a degli esperti che la sappiano consigliare.

“Normalizziamo la terapia! Come vi avevo detto, ho iniziato da poco un percorso di psicoterapia. Questo perché ho capito che per amarsi davvero si deve partire da dentro. Imparare a conoscersi veramente può essere complicato, ma con l’aiuto di realtà come @therapychat_it diventa più facile”. Così l’ex volto di UeD che ha aggiunto:

“Per questo sono molto felice di poter collaborare con @therapychat_it tra le più importanti piattaforme di psicologia online. Offre la possibilità di fare le sedute da casa o dalla tua comfort zone tramite una semplice videochiamata, in modo comodo, sicuro e accessibile a tutti. Inoltre, la prima seduta da 50 minuti è gratuita e senza impegno, perché non provare? Impariamo a curare la mente come tutte le altre parti del nostro corpo!”.

Immediata la reazione di parecchi suoi fan che hanno trovato il messaggio assolutamente positivo e utile. C’è invece stato qualcuno che ha storto il naso in quanto ha trovato fuori luogo il fatto di unire un tema così delicato a una sponsorizzazione visto che, di fatto, la Perrotta ha fatto pubblicità alla realtà aziendale citata nel post.

Rosa Perrotta e la crisi superata con Pietro Tartaglione

Di recente l’ex tronista è finita al centro del gossip. Pare che nelle scorse settimane abbia vissuto una crisi sentimentale con il compagno, conosciuto negli studi di Uomini e Donne (Rosa e Pietro sono una delle coppie più longeve, amate e seguite del dating show orchestrato da Maria De Filippi).

Qualcuno ha affermato che per un po’ di tempo i due hanno dormito sotto lo stesso tetto ma in stanze separate. Nessuna smentita da parte dei diretti interessati sul retroscena, ma nemmeno alcuna conferma. Quel che è certo è che per parecchi giorni la coppia non si è mostrata sui social assieme, cosa che ha sempre fatto abitualmente. Il fatto ha ulteriormente alimentato le voci di crisi.

Da qualche giorno, invece, riecco che Tartaglione e la Perrotta hanno ripreso ad immortalarsi a vicenda nelle Stories Instagram, segno che il momento difficoltoso se lo sono lasciati alle spalle.

Insomma, nessuna rottura all’orizzonte, nessun psicodramma sentimentale sullo sfondo, come qualcuno aveva sussurrato. La coppia non scoppia. Ed ora Rosa ha un’arma in più per affrontare eventuali periodi non rosei: la psicoterapia