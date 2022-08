Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, la crisi non sarebbe stata affatto superata. Nelle scorse settimane la coppia, tra le più longeve e amate di quelle sbocciate a Uomini e Donne, è finita al centro del gossip. L’esperto di cronaca rosa Alessandro Rosica ha affermato che i due non dormirebbero più assieme. Vivrebbero sì sotto lo stesso tetto, ma in letti separati. L’indiscrezione non è stata smentita dai diretti interessati che, però, a fine luglio, in occasione del compleanno del loro primogenito, Ethan, sono apparsi insieme su Instagram in alcune foto della festicciola organizzata per il piccolo. Tutto risolto? Pare proprio di no, visto che quegli scatti, con il senno di poi, sono sembrati più di circostanza che altro. Nessun gesto affettuoso di coppia, nemmeno un bacetto.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, cosa sta accadendo e cosa si sa in merito alla crisi

Rosa, anche negli ultimi giorni, si è ben guardata dal mostrarsi assieme al compagno sui social. Strano, visto che è stata assai attiva sulle piattaforme web, pubblicando molte Stories: alcune professionali per sponsorizzare dei prodotti, altre in compagnia della famiglia d’origine. Del compagno nessuna traccia. Lui ha fatto lo stesso. Che qualcosa non quadri pare piuttosto palese.

C’è dell’altro: ogni post pubblicato da Rosa viene sommerso da commenti da parte dei fan. Da settimane tanti domandano all’ex tronista di Tartaglione. Qualcuno si è avventurato anche in curiose ricostruzioni, assicurando che la coppia si sia lasciata e che la love story sia evaporata. E Rosa che cosa dice? Silenzio, tombale. Chissà…

Non è la prima volta che la coppia, da quando è nata, attraversa un periodo di difficoltà. Un momento no era capitato prima che la Perrotta annunciasse di essere incinta del secondo figlio, Mario Achille. Anche in quel frangente si verificò uno scenario simile a quello odierno. Per settimane Rosa e Pietro non comparvero assieme, preferendo la via del silenzio. All’epoca le cose si risolsero nel migliore dei modi tanto che infatti l’ex tronista annunciò poi di essere in dolce attesa. La speranza dei fan è che possa verificarsi anche stavolta un simile epilogo.