Rosa Perrotta e Karina: la polemica non si placa, nuove dichiarazioni

Rosa Perrotta e Karina Cascella, la polemica non si placa: nuove e accese dichiarazioni dopo la puntata di Domenica Live dove è divampato il dibattito tra le due

Non tende a smorzarsi la polemica tra Rosa Perrotta e Karina Cascella. La miccia che ha fatto impazzare la querelle si è accesa ieri nel salotto di Domenica Live. L’opinionista, come già in passato, ha punzecchiato l’ex tronista di Uomini e Donne, pungolandola sulla chirurgia estetica. Rosa, dal canto suo, ha ribattuto colpo su colpo. Tutto finito a riflettori spenti? Assolutamente no. Le due sono riapparse sui loro profili social dando vita a un botta e risposta a distanza. Sono fioccate altre parole velenose. Nessuna esclusione di colpi, tanto che la Perrotta è giunta addirittura a parlare di autolesionismo.

Karina: “Con la luna piena le labbra crescono”. Rosa: “Non è niente”

A fare il primo passo è la Cascella che pubblica una serie di Stories su quanto accaduto nello studio di Domenica Live: “Io ho specificato come faccio sempre che se c’è una polemica faccio un post su come è andata la puntata. Non è che lo ho fatto su di lei perché… Se vuoi ti dedico questa storia, ciaooo (ironica) c….o me ne frega a me”. L’opinionista diventa ancor più pungente: “Comunque stasera c’è la luna piena. Magari con la luna piena le labbra crescono, diventano così e posso dire che sono naturale. La verità ti fa male lo so. Questa è la frase con cui concluderei”. La risposta di Rosa, giunta sempre tramite una Stories Instagram, non si è fatta attendere: “Perdonatemi se non ho risposto (rivolgendosi ai fan, ndr). Faccio fatica a parlare di quello che per me è niente prima di entrare in quello studio, niente in quello studio e niente cosmico dopo”.

Perrotta e Cascella: la diatriba non si arresta

Infine Rosa, rispondendo a un fan che l’ha invitata a denunciare la Cascella per lesione d’immagine, ha scritto: “Io credo che si tratti di autolesionismo”. Autolesionista la Cascella oppure ironia su se stessa da parte della Perrotta? Poco importa. Il clima tra le due continua a rimanere molto teso. Soprattutto quando si ritrovano nel ring di Domenica Live.