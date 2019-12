Rosa Perrotta, intimità con Pietro: “Non m’ha sfiorata per mesi… soffre”

Rosa Perrotta e la vita ‘di letto’ con Pietro: “Non mi ha sfiorata per mesi… Calo del desiderio allucinante. Credeva che fossimo in crisi, soffre”. L’intervista in cui l’ex tronista svela i dettagli intimi della sua relazione dopo il parto

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si apprestano a passare il primo Natale a tre. Qualche mese fa la coppia sbocciata negli studi di Uomini e Donne ha coronato il proprio amore con l’arrivo del piccolo Domenico, per tutti Dodo. Alla Vigilia natalizia, la donna si è raccontata al magazine Chi spiegando come è cambiata la sua vita e snocciolando anche dei dettagli intimi inerenti alla sua love story. Dettagli che mostrano un cambiamento, inevitabile, degli equilibri familiari e fisici. Spazio anche al tema delle nozze, alla possibilità di allargare ulteriormente la famiglia e a tante altre chicche.

“Oggi mi sento una suora”

Dopo il benvenuto a Dodo, Rosa e Pietro già pensavano a un secondo bebè. Oggi rallentano e dicono “Ni”. Meglio far le cose con calma e assaporarsi pienamente il neonato. Più avanti si vedrà. Si passa al capitolo nozze. “Fosse per Pietro mi sposerebbe anche domani. Con calma faremo tutto. E poi vorrei che mio figlio portasse le fedi all’altare“, confida l’ex tronista che racconta poi come è cambiata la sua vita ‘di letto’ con Tartaglione. “Oggi mi sento una suora. Pietro non mi ha sfiorata per mesi – spiega la Perrotta – Anche una sua carezza mi faceva andare in bestia. Ancora oggi non è più come prima. C’è un calo del desiderio allucinante.” Una situazione che ha fatto soffrire l’ex corteggiatore, come fa sapere subito dopo Rosa…

Rosa Perrotta ‘avvisa’ Carlo Conti: “Sogno Tale e Quale Show, so che non deluderei”

“Al momento non voglio prenderla come se fosse una patologia. Il mio uomo ne soffre. All’inizio credeva che fossimo in crisi, ma è come se il mio corpo, adesso, appartenesse solo a mio figlio”, narra Rosa. La donna racconta poi della sua vita professionale, informando che continua a lavorare sui social e con le ospitate tv, anche se il sogno rimane uno show di Rai Uno: “Sogno Tale e Quale Show, so che non deluderei”.