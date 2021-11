Rosa Perrotta furiosa: “Sono imbottita di farmaci da 20 giorni”

Rosa Perrotta su tutte le furie. L’ex tronista di Uomini e Donne ha dato alla luce venti giorni fa il suo secondogenito, Mario Achille, attraverso un parto cesareo. Nelle scorse ore la 32enne ha divulgato alcune sue foto su Instagram, ritraendosi con una salopette aderente e sfoggiando una linea invidiabile per una donna che ha partorito da poco più di due settimane. Tanti i complimenti incassati. C’è stato però anche qualche utente che ha storto il naso, sostenendo che un ritorno in forma così rapido sia dovuto a “trattamenti magici” che solo le persone facoltose possono permettersi. La faccenda è andata di traverso alla Perrotta che è esplosa, spiegando che in realtà le cose non stanno affatto come descritto da certe insinuazioni.

Rosa Perrotta, ma quali “magie”: per tornare in forma ci vogliono i “sacrifici”

“Magie? Magari”, ha tuonato Rosa che ha sottolineato che al momento non ha nemmeno potuto riprendere a fare sport e che per ricominciare con l’attività fisica ci vorranno ancora dei mesi. “Allatto, quindi non faccio diete strane o drastiche”, ha aggiunto, rimarcando che l’unica verità dietro alla sua linea è che si è sempre presa cura del suo corpo. “Ho cercato di non mettere 30 kg (nonostante ne abbia messi 15) – ha spiegato -, di mantenere idratata la pelle, di affrontare tutto con positività”.

Dunque vade retro chi vuol veicolare certi messaggi relativi a strani prodotti magici costosissimi in grado di far tornare chiunque in forma. “Sono da 20 giorni a casa ad imbottirmi di farmaci perché tutto vada bene”, ha proseguito l’ex tronista di Uomini e Donne, la quale ha anche evidenziato che al momento tutte le sue forze sono dedicate ai suoi due piccoli frutti d’amore, Ethan e Mario Achille, e al suo lavoro.

La Perrotta ha concluso ribadendo che non possono passare determinati messaggi, cioè che è fuori luogo parlare di “magia” quando invece si dovrebbe parlare di valori ben più elevati, quali “abnegazione, sacrificio e forza di volontà”.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, a quando le nozze?

La coppia avrebbe dovuto sposarsi nel 2019. Poi però Rosa è rimasta incinta di Domenico Ethan e si è fatto slittare l’evento nuziale che è stato ulteriormente procrastinato dopo che sul mondo si è abbattuta la pandemia di Covid. Probabilmente le nozze si celebreranno nel 2022, a patto che l’evoluzione pandemica ne dia la possibilità e che non arrivi un altro bebè.