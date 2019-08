Rosa Perrotta e le foto del figlio sui social: ecco perché ha cambiato idea

Rosa Perrotta dopo il parto: perché ha scelto di condividere sui social network le foto del figlio

Prima sì, poi no, poi di nuovo sì. Rosa Perrotta ha cambiato più volte idea sulla condivisione delle foto del figlio Domenico sui social network. Fin dall’inizio voleva seguire l’esempio di Chiara Ferragni e Fedez ma poi alcuni attacchi degli haters le hanno fatto cambiare idea. Alla fine è tornata sui suoi passi e ora non è difficile trovare su Instagram scatti e video del neonato, frutto del grande amore con l’avvocato Pietro Tartaglione. In un’intervista al settimanale Chi, l’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato il motivo che l’ha spinta ad agire in questo modo, ovvero con una certa indecisione e titubanza fino a compiere una scelta definitiva.

Le ultime dichiarazioni di Rosa Perrotta sul figlio Dodo

“Ho deciso di mettere la foto perché me lo hanno chiesto in tantissimi e non trovo nulla di male, anzi il mio umore rispecchia una sola parola: felicità”, ha dichiarato Rosa Perrotta al settimanale Chi. Dunque, al diavolo gli haters: la modella e web influencer non vuole rinunciare alla propria serenità per qualche critica eccessiva e infondata! “Da quando è nato Dodo la mia compagna è cambiata. Lei è la mamma perfetta senza, ovviamente, alcuna crisi post parto. Queste vacanze le dedicheremo a nostro figlio. Forse a settembre faremo un salto a Ibiza. Ma è questo il momento per goderci la famiglia”, ha aggiunto Pietro Tartaglione.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: matrimonio in inverno

Dopo la nascita di Domenico – chiamato affettuosamente Dodo – Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno ripreso in mano i preparativi per il matrimonio, saltato a causa della gravidanza. Il grande evento verrà celebrato in inverno, anche se una data precisa non è stata ancora stabilita. Inoltre la coppia nata a Uomini e Donne sta pensando già ad allargare la famiglia con un secondo figlio.