Rosa Perrotta si confida a Chi: “Un paio di annunci importanti da fare”

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si confidano a Chi: “Un paio di annunci importanti da fare”

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono al settimo cielo. Da poco hanno accolto il piccolo Dodo e il ruolo di mamma e papà sembra calzargli a pennello. Oggi si confessano alla rivista Chi (qui le anticipazioni del numero in edicola domani mercoledì 21 agosto), parlando delle loro prime vacanze in ‘trio’. Non solo: durante la chiacchierata hanno anche fatto trapelare che a breve ci saranno due importanti annunci che li riguardano. Nel frattempo continuano a godersi il loro frutto d’amore, Domenico, che dopo le titubanze iniziali è stato fatto apparire anche su Instagram per la gioia dei fan. Il primo scatto che lo ritrae in viso è stato divulgato il 7 agosto, dodici giorni dopo la sua nascita avvenuta il 25 luglio.

Rosa e Pietro: “Per ora niente vacanze, tutto il tempo è per Dodo”

Sul numero di Chi, in edicola da domani, saranno diffuse delle foto inedite di Rosa Perrotta, Pietro Tartaglione e il piccolo Dodo. Spazio poi a qualche confidenza personale. “Per ora niente vacanze. Tutto il tempo è dedicato a nostro figlio”, confessa l’ex tronista che poi aggiunge: “Forse faremo qualche giorno di vacanza tutti e tre insieme a settembre”. Nella piacevole chiacchierata è subentrato il neo papà Pietro Tartaglione che ha promesso grandi annunci a breve: “Avremo un paio di annunci importanti da fare…” .

“Avremmo dovuto sposarci a giugno, ma poi scoprirmi incinta, ha scombinato tutto”

Chissà quali saranno i due importanti annunci. I fan, però, già scommettono sulla data delle nozze. D’altra parte non è mistero che il matrimonio tra Rosa e Pietro sia un traguardo voluto e già messo in cantiere, sospeso soltanto per il dolce arrivo di Domenico. “Avremmo dovuto sposarci a giugno, ma poi scoprirmi incinta, senza averlo programmato, ha scombinato tutto. Speriamo di sposarci prima dell’inverno” ha dichiarato poche settimane fa l’ex tronista di Uomini e Donne, sempre affidando le sue confidenze al settimanale diretto da Alfonso Signorini.