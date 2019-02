Rosa Perrotta è un fiume: i retroscena della scelta di Teresa Langella

Rosa Perrotta svela i retroscena non visti della scelta di Teresa Langella e il no di Andrea Dal Corso. L’intervista fiume: la furia dei parenti della tronista

Rosa Perrotta e i retroscena del trono di Teresa Langella. La fidanzata di Pietro Tartaglione, presente durante la scelta serale di Uomini e Donne della tronista uscente, ha svelato diverse curiosità sul tanto discusso “No” di Andrea Dal Corso. Lo ha fatto rilasciando un’intervista alla testata Fanpage.it. “La scelta al castello è molto più impegnativa che la scelta in studio. C’erano i genitori e i parenti di Teresa, quindi il no che ha ricevuto è diventato ancora più pesante“, confida. “C’erano i suoi familiari presenti che avevano affrontato il viaggio per poter gioire con lei – aggiunge – e invece si sono ritrovati nella condizione di doverla consolare. Ricordo che c’erano i suoi nonni, partecipi e felici per questa nipote. Vedere il tutto concludersi con un no è stato pesante”. Rosa svela un’altra curiosità, quella sulla frase pronunciata dalla Langella (“Non cominciate a fare i Tarzan” ). “Fa un po’ ridere questa cosa. In pratica, si era capito che Andrea non sarebbe arrivato e si è generato un po’ di scompiglio”, fa sapere la Perrotta che aggiunge: “Nell’agitazione generale, forse qualche parente avrà fatto qualche minaccia e lei ha cercato di placare gli animi di queste persone che avevano cominciato ad arrabbiarsi per l’assenza di Andrea”.

“Sono onesta: avevo già detto che quello di Andrea sarebbe stato un no”

La Perrotta parla poi della lunga attesa relativa alla presenza o meno di Andrea. “L’attesa che arrivasse è durata tanto, troppo. Sono passati i primi 20 minuti dal momento in cui è stato annunciata la possibile entrata della scelta”. L’ex tronista passa alla questione biglietto pervenuto, confessando che tutti credevano che fosse un pensiero di Dal Corso, mentre si è scoperto che era quello scritto dal padre. “Sono onesta: quando sono arrivata al castello e mi è stato chiesto cosa pensavo – prosegue la fidanzata di Tartaglione – avevo già detto che quello di Andrea sarebbe stato un no. Va analizzato il suo percorso in trasmissione e chi è lui, una persona che non aveva scelto di corteggiare Teresa già all’inizio” . La Perrota ha inoltre sostenuto che Teresa e Andrea sono troppo diversi per stile di vita e, dunque, difficili “da far incontrare”.

“Il suo era un no scritto da 4 mesi”

“Non ho mai creduto alla sincerità di Andrea e al fatto che fosse davvero interessato a Teresa”, ribadisce Rosa. “Due cose mi sono dispiaciute in particolare. Il fatto che fino all’ultimo abbia finto di essere geloso, e poteva risparmiarselo arrivati a quel punto, e il tentativo di far ricadere la responsabilità del no sul padre di Teresa”. L’ex tronista, che presto diventerà madre, è un fiume: “Il suo era un no scritto da 4 mesi. Non ha avuto nemmeno il coraggio di dire ‘ti dico no perché non mi piaci, perché sei diversa da me’. Fino all’ultimo ha tentato di scaricare le sue responsabilità. Non è stato corretto”. Per Rosa, Teresa è stata troppo coinvolta per riuscire a capire la situazione. Infine, arrivano altre parole su Andrea: “Non gli ho mai creduto, nemmeno ai tempi di Temptation Island. Non mi ha mai ispirato onestà e sincerità. Non voglio essere presuntuosa, ma uno come lui non mi avrebbe mai ingannato. Pronuncia frasi da telenovela argentina.”