Rosa Perrotta, fan pazze per l’abito rosa: prezzo basso, come e dove acquistarlo

Rosa Perrotta e l’abito rosa che ha incuriosito diverse sue followers. Sui social, nelle scorse ore, l’ex tronista di Uomini e Donne si è mostrata con un vestito ‘fresco’ e spumeggiante. Un capo che ha catturato l’attenzione di molte fan che l’hanno sommersa di domande sull’acquisto. Trattasi di un abito non particolarmente costoso e accessibile alle ‘normal people’. Proviene dalla casa di moda Mon Blanche e lo si può comprare anche online. Prezzo? 99 euro. Come poc’anzi accennato, non una cifra esosa.

Rosa Perrotta, i dettagli sull’abito rosa e bianco che ha stregato le fan

Il capo rosa e bianco è realizzato interamente in cotone ed è trattato con triplo strato per mantenere la forma. L’interno dell’abito è rivestito da una morbida fodera. C’è una zip nascosta e un’allacciatura sul retro. Lo si può sfoggiare in diverse occasioni, sia per una uscita serale elegante, abbinandolo a delle calzature adatte, sia di giorno, magari con delle sneakers.

L’estate dell’ex tronista, inseparabile da Pietro Tartaglione e dai figli

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono inseparabili. La coppia, sbocciata a Uomini e Donne, ha attraversato qualche momento no negli anni scorsi. Crisi ‘fisiologiche’ con cui ogni relazione è destinata a confrontarsi. Oggi i due pare che abbiano trovato una fortissima stabilità.

Hanno due figli, Domenico Ethan, nato nel il 25 luglio 2019, e Mario Achille, venuto alla luce il 9 novembre 2021. Tutta la famiglia in questo momento si trova a Sperlonga, comune balneare italiano che sorge nella provincia di Latina. La ‘comitiva’, prima di sbarcare nel Lazio, ha fatto tappa in Sardegna, nella suggestiva Costa Smeralda.

Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta, dove vivono

Oggi l’ex tronista e Tartaglione vivono a Milano. Si sono trasferiti nel capoluogo lombardo per questioni professionali. Lei è originaria di Salerno, lui di Caserta, dove hanno trascorso i primi anni della convivenza. Nonostante più volte si sia parlato di nozze, per ora non è stato celebrato alcun matrimonio.

Pietro ha pure fatto la proposta alla compagna, peccato abbia sbagliato il timing. Le chiese la mano poco tempo dopo averla conosciuta, quando lei stava partecipando all’Isola dei Famosi. Lì per lì Rosa accettò. Mesi dopo confidò di essersi adirata per quanto accaduto in quanto ritenne che Tartaglione affrettò troppo le cose. E le nozze non si fecero!