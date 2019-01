Rosa Perrotta e Pietro da urlo: la voglia di paternità di Tartaglione

Rosa Perrotta e Pietro da urlo. La coppia scalda il web: la voglia di paternità di Tartaglione

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono sempre più in love. La coppia sbocciata sotto i riflettori di Uomini e Donne, negli scorsi giorni, ha annunciato di aspettare un bebè. L’ex tronista è all’incirca al terzo mese di gravidanza e la felicità per la lieta notizia ha mandato alle stelle sia lei sia il compagno, promesso sposo. Un’unione solida, tenace e passionale quella dei due, immortalata, caso mai ce ne fosse stato ancora bisogno, in uno scatto da urlo che l’ex corteggiatore ha piazzato sul web nelle scorse ore. Immediata la reazione dei fan, che si sono riversati sotto l’istantanea pubblicata su Instagram, commentando in maniera entusiasta. Nel frattempo la voglia di paternità si fa sempre più forte…

Pietro Tartaglione non sta più nella pelle: voglia di diventare padre

Pietro che cavalca un motore a due ruote, Rosa di fronte a lui, stretta nel suo abbraccio, persa nelle sue labbra, tra un groviglio di gambe e amore, metafora di un legame costruito all’insegna della passione e del desiderio: si potrebbe riassumere così lo scatto che ha acceso i fan della coppia, che sono andati in visibilio nel vedere i loro beniamini tanto complici. Nel frattempo Tartaglione non sta nella pelle. La voglia di paternità incalza, come testimoniato dalla foto che ha fatto campeggiare tra le sue Stories, dove tiene tra le braccia un bimbo, mentre una clessidra scorre, segno dell’attesa per il futuro bambino.

Rosa Perrotta incinta: l’annuncio a Domenica Live e le parole sul possibile slittamento delle nozze

“Ho cominciato a sentirmi strana, alcuni odori mi davano fastidio, come il profumo che usa Pietro e che io ho sempre amato. Per eccesso di zelo ho chiesto a Pietro di andare a comprare un test di gravidanza ed è risultato positivo”, ha raccontato la Perrotta a proposito della scoperta di essere incinta. L’annuncio è arrivato ai microfoni di Domenica Live, di fronte all’amica Barbara d’Urso, a cui ha anche spiegato che ora, assieme a Pietro, sta cercando di capire se rimandare o meno le nozze, che sono previste per il mese di giugno.