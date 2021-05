Rosa Perrotta e Pietro costretti a lasciare la casa di Milano: “Incaz…ti neri”

Risveglio amaro per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. La coppia, che ha acquisito popolarità partecipando a Uomini e Donne, è alle prese con una situazione alquanto spiacevole che le ha provocato un fastidiosissimo grattacapo. Da qualche mese ha deciso di trasferirsi a Milano, per motivi professionali. Naturalmente, dopo la scelta di stabilirsi in pianta stabile nel capoluogo lombardo, si è attivata per trovare casa. Missione compiuta e dimora affittata. Tutto sembrava filare liscio come l’olio. Sembrava appunto, perché nelle scorse ore i due hanno avuto una doccia gelatissima e si sono visti costretti a cercare una nuova sistemazione.

Rosa, attraverso una serie di Stories Instagram, ha spiegato che di fronte all’appartamento in cui abita, in pieno centro a Milano, c’è un cantiere assai grosso che è rimasto fermo negli ultimi sette anni. A bloccare i lavori del materiale “intoccabile” ritrovato mentre venivano effettuati gli scavi. Sfortuna vuole che quel cantiere si sia rimesso in moto recentissimamente. E i lavori hanno reso invivibile il soggiorno di chi come la Perrotta e Pietro dimorano nei paraggi.

Ma il problema più grosso è che l’opera edilizia, ora che ha ripreso a essere imbastita, non sarà conclusa prima dei prossimi tre anni. Insomma, un conto è portare pazienza qualche giorno, magari qualche settimana, i più stoici forse potrebbero resistere pure per un po’ di mesi. Tre anni invece appaiono davvero uno scoglio insormontabile. Da qui la decisione di fare i bagagli e cercare altro.

“Un mese dopo il nostro ingresso, i lavoro di questa struttura sono ripresi a pieno regime. Ci vorranno 3 anni. Trivellano, trapanano da mattina a sera. E c’è polvere, sporcizia e puzza”, ha dichiarato Rosa, con tono alquanto stizzito. Quindi la chiosa finale: “Per questo dobbiamo cambiare casa e siamo incaz..ti neri”.

Rosa e Pietro, crisi archiviata e voci di gravidanza smentite

La coppia ha ritrovato serenità ed equilibrio dopo aver trascorso un periodo molto difficile. Le cause della crisi sentimentale non sono mai state rese note. Quel che è certo è che il rapporto, qualche settimana fa, ha vacillato parecchio. Tutto però si è poi ri-incardinato per il verso giusto. Di recente si è persino sussurrato di una nuova gravidanza dell’ex tronista. La voce è stata seccamente smentita dalla diretta interessata.