UeD Rosa Perrotta è incinta? L’ex tronista rompe il silenzio: la verità

Rosa Perrotta è incinta del secondo figlio? La voce è circolata in modo tambureggiante nei giorni scorsi. Tutto è partito da un video pubblicato dalla stessa ex tronista di Uomini e Donne su Instagram. La giovane si è ritratta mentre era impegnata a fare colazione. E qualcuno ha notato che al polso indossava quello che è sembrato un braccialetto anti nausea, solitamente portato dalle donne in dolce attesa. A proposito di braccialetti anti nausea: poche settimane fa lo indossò pure Belen Rodriguez, prima ancora di dare ufficialmente la notizia della sua gravidanza con Antonino Spinalbese. Il dettaglio, anche in quel caso, non passò inosservato. Da lì a poco arrivò l’annuncio dell’argentina: “Sì, sono incinta. Aspetto una bimba”.

Il caso di Rosa, però, pare essere diverso da quello della modella sudamericana. L’ex volto di UeD, infatti, ha smentito nelle scorse ore di essere incinta. Rispondendo a un commento di un fan su Instagram, ha fatto sapere che il braccialetto che tanto ha fatto mormorare il web e il gossip, non è l’oggetto anti nausea di cui si è parlato, ma semplicemente un braccialettino del figlio Dodo da lei indossato quel giorno. Insomma, chi sperava nell’arrivo della cicogna si dovrà ricredere. Sempre nei giorni scorsi, c’è stato anche chi ha, maldestramente ed erroneamente, visto un pancino sospetto in Rosa.

UeD Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, il momento no è alle spalle: oggi la coppia è felice e serena

Di recente la coppia sbocciata negli studi televisivi orchestrati da Maria De Filippi ha vissuto una forte crisi. Addirittura, a un certo punto, si è parlato di rottura. La stessa Perrotta non ha nascosto il periodo no, chiedendo ai suoi numerosi fan pazienza. Alla fine l’amore ha vinto e le incomprensioni sono state superate. Oggi Rosa e Pietro sono tornati sereni, uniti e felici l’uno al fianco dell’altra. A testimoniarlo una volta di più, anche il weekend romantico trascorso di recente dalla coppia a Bormio, alle terme. Una breve fuga per staccare da Milano, città in cui Tartaglione e la compagna vivono.