Rosa Perrotta e le donne: “Sempre sofferto”. Poi dedica al figlio futuro

Rosa Perrotta e le donne: “Sempre sofferto”. Messaggio agrodolce dell’ex tronista di Uomini e Donne, poi la dedica al figlio futuro

Natale è appena passato e si attende il Capodanno. Tempo di bilanci e riflessioni. Rosa Perrotta ne ha da poco consegnata una ad Instagram, riservando alle sue ‘colleghe’ donne un messaggio dal sapore agrodolce. Il pensiero dell’ex tronista di Uomini e Donne è stato condito anche da una confessione personale e da una dedica al figlio futuro (Pietro Tartaglione è avvertito). “Comunque io ci penso spesso a questa cosa”, esordisce la Perrotta. “A quanto noi donne avremmo bisogno di più empatia tra noi. A quanto dovremmo imparare ad applaudirci…”

L’ex tronista di Uomini e Donne: “Dovremmo smetterla di giudicarci. ho sempre sofferto questo atteggiamento delle donne”

Rosa riflette e non se ne fa una ragione del perché alcune donne ne tacciano altre “di presunzione, o antipatia”, scagliandosi contro “chi è sicura di sé, chi si sente forte, realizzata, chi vive appieno la propria vita e non ha paura di urlarlo al mondo”. “Dovremmo smetterla di giudicarci“, spiega, prima di confessare di aver patito sempre un tale comportamento da parte delle donne: “Sarà perché ho sempre sofferto questo atteggiamento”. L’ex tronista viaggia poi con l’immaginazione e pensa al figlio, anzi la figlia del futuro. “Questo è quello che insegnerei a mia figlia”, riferendosi al sostegno reciproco che auspica che le donne possano un giorno darsi.

Pietro e Rosa: Natale in famiglia, aspettando il matrimonio

Rosa e Pietro Tartaglione si preparano a salutare il 2018 e ad imboccare il 2019, con tanto entusiasmo. Nell’anno che verrà infatti i due saliranno all’altare, pronunciando il fatidico ‘Sì, lo voglio’. I preparativi fervono, il tempo stringe. Nel frattempo la Perrotta è ‘reduce’ da un gioioso e festoso Natale in famiglia, dedicato in toto ai cari affetti: “Ho deciso di passare questo periodo dedicandolo completamente alle persone che amo, accanto ai miei genitori, ai miei fratelli e a Pietro. Vi posso dire che non c’è cosa che ripaghi di più.”