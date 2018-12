Rosa Perrotta, confessione inedita e inaspettata: l’ex tronista si racconta

Rosa Perrotta, confessione inedita e inaspettata sui social: l’ex tronista di Uomini e Donne stupisce i fan

Rosa Perrotta, come spesso accade ai volti più o meno noti del mondo dello spettacolo, è riuscita a sfruttare i suoi spazi sui social facendoli diventare un vero e proprio lavoro. Su Instagram l’ex tronista di Uomini e Donne è molto seguita e amata dai suoi fan. Non solo consigli di bellezza, make-up, moda e lifestyle, Rosa sul profilo condivide regolarmente anche gag divertenti con il fidanzato Pietro Tartaglione e, quando c’è da esprimere un’opinione, non si tira certo indietro. Nelle ultime ore, però, la bella Perrotta ha voluto usare Instagram stories per lanciare un messaggio molto importante. L’ex protagonista del Trono Classico ha raccontato di aver preso una decisione importante quest’anno. Quale? Trascorrere le feste di Natale con la famiglia e dedicarsi completamente a loro.

Per non avere altre distrazioni ed evitare di perdere tempo Rosa si è addirittura trasferita a casa dei suoi temporaneamente. “Ho deciso di passare questo periodo dedicandolo completamente alle persone che amo” ha esordito dicendo l’ex tronista “Accanto ai miei genitori, ai miei fratelli e a Pietro”. A tal proposito, poi, la Perrotta ha aggiunto: “Vi posso dire che non c’è cosa che ripaghi di più. Non sappiamo che cosa ci capiterà da un momento all’altro e, quindi, mi sono fatta questa domanda: Se sapessi di non avere ancora molto tempo con chi lo trascorrerei? Che cosa farei? Io non farei niente di diverso da quello che sto facendo in questi giorni”.

Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sposi nel 2019: la proposta di matrimonio all’Isola dei famosi

Tra le persone più importanti della sua vita Rosa Perrotta, oggi, ha ovviamente menzionato anche Pietro Tartaglione. Con il fidanzato conosciuto a Uomini e Donne le cose procedono così bene che, dopo la proposta di matrimonio all’Isola dei famosi, i due si sono subito mobilitati per organizzare le nozze (evento attesissimo dai fan che li vedrà unirsi in matrimonio nel 2019).