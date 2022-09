Rosa Perrotta, asilo con menù a 5 stelle del figlio: follower scatenati

La ex Uomini e Donne ha raccontato via Instagram Stories che, nell’istituto che frequenta, il piccolo Ethan può mangiare come se fosse in un ristorante

Rosa Perrotta ha messo mano questo pomeriggio alle sue Instagram Stories per raccontare una storia che ha dell’assurdo. L’ex tronista campana, fra i volti più noti della storia di Uomini e Donne, ha spiegato che il figlio Ethan sta attualmente frequentando un asilo che, per sua stessa ammissione, ha un menù decisamente particolare, a tratti “fighetto”.

Dopo aver chiesto cosa il figlio avesse mangiato all’asilo (Ethan le ha risposto “pane e Babybel”), Rosa Perrotta ha condiviso la tabella alimentare del bambino nella struttura che ne se occupa mentre lei è impegnata con il suo lavoro. Si tratta di un menu incredibile, diviso per giorni, con ingredienti di alta qualità e nomi gourmet. Al suo interno, sono inclusi fra gli altri hummus, riso thai e moussaka e sformato di miglio con crema di lenticchie rosse. Qualcosa di molto diverso da un asilo classico, che di norma propone piatti decisamente più banali e alla portata di tutti.

“Neanche al matrimonio un menù cosi!” hanno commentato in DM molti follower della Perrotta, che si è giustificata spiegando la visione dell’asilo che frequenta il bambino. La struttura, a quanto pare, punta ad avvicinare i bambini fin da piccoli a certi sapori più particolari, con un approccio sia gustativo sia visivo. Pensate che la cucina si chiama addirittura “Atelier del gusto”, una scelta che ha lasciato basita la stessa Perrotta.

Il fatto, in ogni caso, è che il bambino nonostante tutto risulta essere piuttosto inappetente. Su questo Rosa Perrotta, in qualche modo, ha voluto fare mea culpa:

“La mia prima reazione è stata posso venire anche io? Io impazzisco per verdure legumi e tutto ciò che viene dalla terra, cucinate in ogni modo e in ogni salsa (lui invece non le mangia queste cose). La loro visione è che il bambino si approcci a tutti i sapori, anche a quelli più particolari e ricercati. […] Abituato alla mia cucina dove i sapori sono ogni giorno scoperte derivanti da mix improbabili. Quindi passa dal mio atelier…a questo. Il mio modo di sperimentare è più alternativo. Il problema è la consistenza. Perché con Ethan ho commesso l’errore di frullare tutto, per la mia ossessione per il soffocamento. Quando vede un fagiolo intero o un pomodoro nel piatto ha un rifiuto.”

Quel che è certo, e non serve certo un genio per intuirlo, è che l’asilo del piccolo Ethan non sarà esattamente un luogo accessibile a genitori con finanze limitate.

Chi sono i figli di Rosa Perrotta

Ad oggi, l’influencer ha due figli alle spalle, entrambi avuti con Pietro Tartaglione. Il primo è per l’appunto Domenico, detto Dodo, nato il 25 luglio 2019, un bambino che però adesso in famiglia viene sempre chiamato Ethan (che è il suo secondo nome). Il secondo invece è il piccolo di casa Mario Achille, nato il 9 novembre del 2021, poco meno di un anno fa.

In questo periodo, purtroppo, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione stanno vivendo un momento molto difficile nella coppia e a quanto pare il loro collante sarebbero proprio i figli che condividono, perlomeno stando alle loro Stories Instagram. Di recente, la Perrotta ha raccontato che per cercare di salvare il suo rapporto ha iniziato ad andare dello psicologo.

Non si tratta, almeno per il momento, di una crisi irreversibile. Di certo c’è qualcosa che nella coppia ha iniziato a scricchiolare, ma non c’è nulla di irreparabile. “Odio il termine “crisi”. Piuttosto amo le parole “evoluzione”, “cambiamento”, “incontro”, “scontro”, “vita”, aveva commentato l’influencer in una recente intervista, lasciando dunque aperte varie strade.