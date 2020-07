Rosa Perrotta a un anno dal parto: forma smagliante (foto) e famiglia unita

Rosa Perrotta, ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ‘Uomini e Donne‘, si sta godendo qualche giorno di vacanza nell’incantevole cornice dell’isola di Capri. Al suo fianco, come sempre, il compagno Pietro Tartaglione, conosciuto negli studi Elios di Roma. La storia d’amore tra l’avvocato e Rosa ha fatto sognare molte fan del Trono Classico, ancor di più quando i due hanno annunciato di volersi unire in matrimonio. Evento tanto atteso dai fan e dagli amici della coppia. In molti ricorderanno, infatti, che Tartaglione aveva chiesto la mano di Rosa in diretta tv, dopo il suo arrivo dall’Honduras (dove aveva partecipato a L’Isola dei Famosi). I due avevano programmato di sposarsi durante l’estate 2019, ma hanno preferito rimandare in seguito all’arrivo di una lieta quanto inaspettata notizia: l’arrivo del loro primo figlio. A coronare la loro storia d’amore è stata quindi la nascita del loro primo bebè, Domenico, che tra qualche giorno compirà un anno.

Rosa Perrotta felice e in grande forma

Matrimonio solo rimandato quindi. Sia Rosa che Pietro hanno assicurato si farà molto presto. Ancora non è dato sapere quando i due convoleranno a nozze, ma la Perrotta nel corso di un’intervista ha dichiarato di sognare un matrimonio tradizionale. L’ex naufraga vuole rispettare i tempi di crescita del piccolo Dodo, che porterà le fedi ai genitori il giorno delle nozze. Almeno questo è il sogno dell’ex tronista. A un anno di distanza dall’arrivo di Domenico, Rosa appare non solo felice e serena, ma più in forma che mai. Ad attestarlo i numerosi scatti che puntualmente condivide sul suo profilo Instagram.

Il calo del desiderio nella coppia post parto

Sembrano davvero molto lontani i giorni in cui la Perrotta si lasciava andare a delle confidenze sul settimanale Chi, a cui aveva rivelato del calo di desiderio nel rapporto di coppia con il suo partner. Una situazione che aveva creato delle incomprensioni tra i due: lui pensava fossero in crisi, lei sentiva che il suo corpo appartenesse solo al figlio. Una situazione delicata, ma anche molto comune a tante coppie di neo-genitori. Momenti difficili che appartengono ormai al passato e che la coppia ha saputo superare brillantemente.