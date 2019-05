Rosa Perrota e Pietro, brividi d’amore: data speciale, parla la coppia

Rosa Perrota e Pietro Tartaglione, ‘botta e risposta’ d’amore. Brividi per il romantico traguardo. L’ex tronista: “Ogni sera prima di andare a dormire…”. L’ex corteggiatore: “Due anni e un figlio fa”

Tanti auguri a Rosa Perrotta e a Pietro Tartaglione che proprio oggi 22 maggio, mentre sono in attesa del loro primo frutto d’amore, tagliano il traguardo dei due anni d’amore. Un amore sbocciato negli studi di Uomini e Donne con quel “Mi merito un amore che si chiami Pietro” e coltivato con cura al di fuori del programma. Quello stesso programma che unisce molte coppie che, però, una volta giunte alla prova del ‘quotidiano’, spesso non resistono alle aspettative. Loro due, invece, sì, resistono, eccome. Dunque, via alle celebrazioni.

“Sapevo già: con te sarebbe successo qualcosa di vero, serio, di importante o nulla”

“Due anni fa chi avrebbe potuto immaginare che sarebbe accaduto tutto questo“, scrive Rosa dal suo profilo Instagram, consegnando al suo Pietro un attestato d’amore. “Una cosa però la sentivo già – prosegue -, l’ho sentita dal primo giorno in cui ci siamo guardati: con te sarebbe successo qualcosa di vero, serio, di importante o nulla”. L’ex tronista è innamorata e pazza del suo uomo: “’Ci avete raccontato una favola bellissima’, si, la stessa che tu, ogni sera prima di andare a dormire, hai raccontato a me. Senza mai dimenticartene, neanche per un solo giorno. Tutto sempre così profondo, così forte, così vivo”. La Perrotta conclude con altro miele: “Ed oggi, a 2 anni da quel “mi merito un amore che si chiami Pietro”ci prepariamo a raccontarla a lui la nostra favola. Love You, +2″.

Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta: amore a gonfie vele in attesa del primo figlio

Anche l’ex corteggiatore ha celebrato l’evento con un post su Instagram. Il suo messaggio, rispetto a quello della futura mamma, è stato più conciso, ma non per questo meno significativo. “22/05/17 – 22/05/19 due anni e un figlio fa. Auguri a noi”, ha scritto Pietro a commento di una foto che immortala lui e Rosa al tempo della scelta di Uomini e Donne. I due si avviano a diventare presto genitori. A proposito: proprio sull’essere madre, pochi giorni fa, la Perrotta ha scritto un lungo pensiero in cui ha fatto trapelare tutti i suoi timori.