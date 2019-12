Rosa Perrotta fa nuove rivelazioni dopo l’intervista sull’intimità cambiata con Pietro Tartaglione

Sta facendo parecchio discutere l’ultima intervista che Rosa Perrotta ha rilasciato al settimanale Chi. L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi opinionista fissa di Barbara d’Urso, ha ammesso di avere qualche problema di intimità con il fidanzato Pietro Tartaglione. Da quanto è nato il figlio Domenico, detto affettuosamente Dodo, i due fanno fatica ad avere quella vecchia complicità sotto le lenzuola. Dichiarazioni piuttosto intime che hanno scatenato un putiferio, soprattutto sui social network: da un lato c’è chi ha condannato la 30enne per queste dichiarazioni ardite, dall’altra c’è chi si è preoccupato per la coppia, da sempre una delle più affiatata del Trono Classico. Nelle ultime ore, però, Rosa è scesa in campo per difendere la sua posizione e chiarire la faccenda una volta per tutte.

Rosa Perrotta difende la sua relazione con Pietro Tartaglione e la sua famiglia

Ad una follower preoccupata per Rosa e Pietro e per questo periodo difficile che stanno attraversando, la Perrotta ha replicato con saggezza e maturità. “Tutto nella norma. Le neo mamme lo sanno”, ha spiegato la modella campana. Dunque a detta di Rosa i problemi con Pietro non sarebbero altro che una crisi passeggera, dovuta ad un cambiamento inevitabile vista la presenza di un bambino ancora molto piccolo. Un piccolo dramma che accomuna tanti neo genitori che riescono poi a superare questa fase di stallo con tempo e amore. E forse pure per questo motivo Pietro Tartaglione ha preferito non proferire nulla sulla vicenda restando praticamente in silenzio.

Pietro Tartaglione non ha commentato l’ultima intervista di Rosa Perrotta

Pietro Tartaglione non ha replicato alle provocazioni degli haters, spuntati come funghi dopo le dichiarazioni di Rosa Perrotta. Al contrario l’avvocato ha difeso con le unghie e con i denti il regalo di Natale scelto per il piccolo Dodo, che tanto ha fatto discutere.