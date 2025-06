Rosa Di Grazia sul Grande Fratello: perché non farebbe come Shaila Gatta

Rosa Di Grazia, ex ballerina della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha smentito la possibilità di vederla all’interno della Casa del Grande Fratello. Ospite al podcast BerLive, come riportato da Isa e Chia, l’ex volto del talent mariano ha difatti spiegato i motivi per cui non parteciperebbe mai al reality come fatto da Shaila Gatta quest’anno. Scopriamo quali sono.

Perché Rosa Di Grazia non parteciperebbe al Grande Fratello

E’ da poco terminata l’ultima edizione del Grande Fratello, vinta da Jessica Morlacchi, e già si vocifera chi potrebbe far parte del cast del prossimo anno. Sicuramente tra i concorrenti non vedremo Rosa Di Grazia, ex volto del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. La ballerina è stata difatti recentemente ospite del podcast BerLive e ha parlato della possibilità di prendere parte al reality di Alfonso Signorini. Nello specifico, così come riportato da Isa e Chia, ha rivelato che, a differenza della sua collega Shaila Gatta, lei non è interessata al programma. Rosa ha anche spiegato le motivazioni dietro tale scelta.

Ha sottolineato che non le fa paura l’idea di rimanere chiusa per diverso tempo nello stesso posto, in quanto ha vissuto già un’esperienza simile nella scuola di Amici. Ha tuttavia fatto notare come, a differenza del talent, al Grande Fratello non saprebbe bene che cosa fare e non considererebbe la sua presenza lì utile. Di Grazia, difatti, non si vede incline a certe dinamiche come quelle che nascono all’interno della Casa. Di conseguenza, stando alle sue parole, è molto improbabile che la vedremo nella prossima edizione del reality di Canale 5.

Nel corso della sua ospitata al podcast BerLive la ballerina ha anche parlato della sua avventura nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Nello specifico Rosa Di Grazia ha preso parte alla ventesima edizione del talent insieme al cantante Deddy, con il quale ha intrapreso una storia d’amore terminata poco dopo la fine del programma. Rosa ha rivelato di essere rimasta in contatto con alcuni degli altri concorrenti e ha definito la sua esperienza ad Amici molto forte. Nello specifico ha spiegato come ti formi sia personalmente che artisticamente.