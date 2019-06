Ronnie Jones: a 81 anni tra i giurati di All Together Now

Tra i cento giurati del muro di All Together Now, il nuovo programma di Canale 5 che vede protagonisti Michelle Hunziker e J-Ax, c’è anche Ronnie Jones, cantante, deejay e compositore statunitense. Ronnie, che oggi conta la bellezza di 81 anni (è nato a Springfield il 14 settembre 1937), ha avuto una carriera fulgida, infinita, a tratti leggendaria. Gli aficionados dei ruggenti Anni 80 non avranno sicuramente scordato le sue performance sul piccolo schermo e i suoi numerosi successi musicali, come le celebri “Video games” e “Me & myself”.

All Together Now, Ronnie Jones: “La cosa migliore del programma? Il fatto che si offrono soldi, non l’illusione del successo”

Di recente Ronnie si è confessato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. “A 81 anni di certo lo sono”, ha detto sorridendo a proposito del suo ruolo di giudice d’esperienza. Si passa al momento nostalgia, quello che fa planare la memoria al 1980, più precisamente al tempo della conduzione di “Popcorn”, trasmissione in onda su Canale 5 fino al 1984. “Bellissimi ricordi. È con quel programma che mi sono innamorato dell’Italia”, ha sussurrato il compositore a stelle e strisce. E di ‘All Together Now’? Qual è la cosa che più gli piace? “Il fatto che si offrono soldi, non l’illusione del successo”, la chiosa pragmatica di Jones.

Ronnie Jones a All together now: “Canterei un brano di Barry White, al ritornello convincerei tutti”

Ronnie, nonostante sia un artista navigato, è ancora in grado di stupirsi. A proposito: quali sono le caratteristiche che deve avere un concorrente per farlo sobbalzare? “Quando abbigliamento e voce sono fuori dal comune”, ha risposto in modo tanto sintetico quanto chiaro. E se dovesse trovarsi dalla parte opposta della barricata, cioè lui innanzi ai 100 giudici, quale brano intonerebbe per fare colpo? “Di certo uno di Barry White”. Aspettative sull’esito di una tale esibizione? Quanti si alzerebbero? “Almeno 75, ne sono certo, dopo pochi secondi. E gli altri 25… li convinco al ritornello!” E se lo dice Ronnie Jones, c’è da crederci.