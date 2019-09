Ronn Moss in Puglia per il suo film: l’ex Ridge torna a parlare di Beautiful

Ronn Moss in Puglia per girare il nuovo film: l’ex Ridge torna a parlare della soap di Beautiful

Ronn Moss si trova, attualmente, in giro per le città d’Italia con la sua band. Ha lasciato ormai da qualche anno il personaggio Ridge Forrester di Beautiful e con il tour Usa meets Italy ha ritrovato sé stesso. Ma non solo: in un’intervista su Vero Tv, l’attore ammette che da quando ha lasciato la soap opera si sente un uomo decisamente più libero. Sentiva che gli mancava qualcosa e, proprio per tale motivo, ha scelto di prendere strade completamente diverse. Ora esprime la sua creatività attraverso la musica e il cinema. Ronn Moss non si trova in Italia solo per il suo tour, ma anche per girare le scene di un film. Stiamo parlando di una pellicola interamente girata in Puglia, dal titolo Surprise Trip. Si tratta di una commedia romantica, la cui uscita è prevista per il prossimo anno. L’attore è certo che piacerà molto al pubblico italiano e spera, inoltre, che riesca a far scoprire i lati sconosciuti della terra pugliese. L’ex Ridge Forrester ama il nostro Paese e, per ora, intende appunto scoprirlo al massimo. In questa intervista, Moss ritorno anche a parlare degli anni trascorsi sul set della nota soap opera americana.

Ronn Moss, non è stato facile lasciare Beautiful e Ridge: “Li considero una seconda famiglia”

Non è stato facile per Ronn Moss lasciare il suo Ridge Forrester. “Ma è stata una scelta ponderata: ho riflettuto tanto e alla fine ho deciso di seguire quello che mi suggeriva il mio cuore”, rivela l’attore. “Ho vestito i panni di Ridge Forrester per oltre 25 anni. Sono molto affezionato a quel personaggio, così come a tutti gli attori con cui ho lavorato sul set: ormai li considero una seconda famiglia”, dichiara Ronn nel corso della sua intervista. Inutile ricordargli che in molti lo riconoscono proprio perché ha rivestito questo ruolo per più di 25 anni. Lui stesso ammette di apprezzare molto l’affetto dei fan, ma ormai considera Beautiful un capitolo chiuso della sua vita.

Ronn Moss non tornerebbe mai a rivestire il ruolo di Ridge Forrester

Non rinnegherà mai l’esperienza vissuta sul set della nota soap opera americana. Proprio Ridge gli ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico. Ma non tornerà mai a rivestire i panni del Forrester: “Ma se ritornassi nel cast non riuscirei più a dare sfogo al mio vero Io”. Ormai Ronn intende dedicare la sua carriera alla musica, con la sua band, e al cinema. Non ci resta ora che attendere l’uscita del suo nuovo film Surprise Trip.