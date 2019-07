Beautiful Ridge, Ronn Moss nuovi progetti: “Farete fatica a riconoscermi”

Beautiful Ridge, Ronn Moss annuncia nuovi progetti: dopo il tour in Italia una nuova serie

Per i fan più accaniti di Beautiful, Ronn Moss rappresenta il volto indimenticabile di Ridge Forrester. L’attore ha lasciato questo ruolo nel 2013, quando la soap opera scelse Thorsten Kaye. Fu proprio Ronn a decidere di lasciare il set di Los Angeles e la sua Brooke Logan per inseguire i suoi sogni. Nuovi e importanti progetti per Moss, che rappresenta uno degli interpreti più amati in Italia. D’altronde anche lui ama il nostro Paese, tanto che spesso si parla di sue presunte partecipazioni ai nostri reality. Eppure sembra proprio che Ronn sia impegnato, al momento, a farsi conoscere in altre vesti. Dopo aver lasciato la nota soap opera americane, l’ex Ridge ha scelto di dedicarsi totalmente alla musica, con la sua band Player. Non sono mancate, nel mese di giugno, le tappe in alcune città italiane. E ora, nel corso di un’intervista per la rivista Grand Hotel, rivela che i suoi fan lo conosceranno in un ruolo completamente diverso da quello di Ridge.

Ronn Moss riconosciuto ancora come Ridge Forrester di Beautiful: una commedia a Fasano e una nuova serie tv

Grandi progetti per l’ex Ridge di Beautiful, che sta lavorando affinché il pubblico lo riconosca in altre vesti. Nel corso dell’intervista, viene chiesto all’attore se prova dispiacere nell’essere ancora riconosciuto come il figlio di Eric Forrester. “Ma no, sono stato Ridge per 25 anni, come potrebbe dispiacermi. Però sto lavorando per fare in modo che se lo dimentichino”, ammette Ronn. A questo punto, l’attore annuncia che presto girerà una commedia romantica a Fasano, in Puglia. Ma non solo, presto arriverà in Italia la serie tv drammatica che lui stesso ha prodotto con sua moglie e che in America ha già ottenuto un importante successo. “Si intitola The Bay, La Baia, e io interpreto un personaggio pazzesco: John Blackwell. Probabilmente farete persino fatica a riconoscermi”, dichiara l’attore.

Ronn Moss diventa John Blawell nella sua nuova serie tv The Bay

Una nuova serie tv con Ronn, prodotta da lui stesso, sbarcherà presto anche in Italia. Grande attesa, dunque, per i fan del noto attore. Il suo sarà un personaggio “pazzesco” che, secondo sua moglie, “potrebbe mangiarsi Ridge per pranzo”. Pertanto, il pubblico conoscerà un nuovo Moss, completamente lontano dal romantico Forrester che l’ha reso famoso in tutto il mondo.