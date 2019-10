Ronn Moss, l’ex Ridge di Beautiful: “Ho risposato Devin in Italia”. I dettagli

Ronn Moss secondo matrimonio con Devin in Italia: l’ex Ridge di Beautiful si è risposato in Calabria

Ronn Moss, lo scorso 28 settembre, ha risposato la sua Devin in Italia, precisamente in Calabria a Roccella Jonica. Nel corso del suo tour USA meet ITALY, l’ex Ridge Forrester di Beautiful ha maturato l’idea di svolgere questo secondo matrimonio a sorpresa con la donna di cui è innamorato da ben 15 anni. In una nuova intervista sul settimanale Oggi, il cantante svela di aver organizzato tutto di nascosto, proprio per fare una sorpresa alla sua Devin. Infatti, l’ex modella americana non era a conoscenza dell’evento, tanto che l’ha saputo il giorno prima! Il vestito della sposa per il matrimonio è stato scelto, pertanto, dallo stesso ex Ridge Forrester. Entrambi considerano ormai l’Italia la loro seconda casa. Hanno trascorso proprio qui gli ultimi sei mesi e questa coincidenza gli è sembrata perfetta per rinnovare le loro promesse matrimoniali. La coppia è da sempre molto unita, sia sentimentalmente ma anche per quanto riguarda i progetti lavorativi.

Ronn Moss svela le emozioni vissute durante questo secondo matrimonio con Devin

“Ho organizzato tutto di nascosto per fare una sorpresa. Ero in Calabria in tour e ho deciso che fosse il luogo perfetto per dirsi di nuovo sì”, dichiara Ronn Moss nel corso della sua intervista. Non appena ha saputo della data del tour in Calabria, ha maturato l’idea di queste seconde nozze, in quanto coincideva proprio con il loro anniversario. È riuscito a sorprendere la moglie con una cerimonia realizzata ad hoc, per chiederle di rinnovare le loro promesse matrimoniali. Il loro è stato un evento intimo, riservato solo agli amici più cari e celebrata da un’amica all’interno dell’Hotel Parco dei Principi di Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria. “Ci siamo davvero commossi nel momento in cui ci siamo scambiati le promesse. Ci è sembrato di tornare indietro nel tempo: 10 anni insieme sono davvero volati”, ammette l’ex Ridge Forrester di Beautiful.

Ronn Moss, periodo felice e ricco di progetti per l’ex Ridge Forrester

Grande momento per Ronn Moss e non solo dal punto di vista sentimentale. Infatti, l’attore si sta godendo un periodo speciale della sua carriera. Dopo aver lasciato il ruolo del suo amato Ridge, si è dedicato completamente alla sua band, con cui sta appunto girando l’Italia. Non solo, proprio qui nel nostro Paese girerà le scene di un nuovo film, in cui lo vedremo in vesti completamente diverse da quelle del Forrester!